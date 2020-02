El suero favorito de Khloé Kardashian solo cuesta $20 y ¡es increíble! By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Indiscutiblemente las hermanas Kardashian tienen el dinero suficiente para comprar las cremas más costosas y realizarse los tratamientos de belleza más innovadores. Por eso gozan de una piel envidiable libre de manchas e incluso hasta libre de arrugas. Pero ¿qué tantos productos usan? Por suerte, de vez cuando las chicas muestran en las redes sociales o en sus blogs los productos que usan. Y aunque la mayoría son muy caros, también usan otros bastante asequibles como lo es el suero favorito de Khloé, que cuesta $20. Entre las prestigiosas cremas que se encuentran en su botiquín también está el Vitamin C Serum, de TruSkin y al parecer ella no es la única que piensa que es increíble porque gracias a su efectividad, este suero tiene más de 7,000 reviews positivos en Amazon y además de estar en la lista de los productos más vendidos de dicho site, ahora también pasó a la lista de los más deseados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El maravilloso suero está compuesto con ingredientes derivados de plantas como ácido hialurónico botánico y vitamina E. Pero el ingrediente estrella de este producto es la vitamina C, conocida por sus increíbles beneficios para la piel, entre ellos evitar las arrugas, promover la producción de colágeno y ayudar a que la piel luzca más fresca y radiante. Image zoom Algunos de los comentarios en Amazon.com aseguran que se pueden ver los resultados hasta en una semana. Eso sí, este suero muy concentrado por lo que la marca sugiere que primero lo pruebes en solo un espacio del rostro para saber si no te irrita. Así que ya sabes, si andas en busca de un suero, esta es una excelente opción para agregar a tu rutina de belleza. Nosotras sí que lo vamos a probar. Advertisement

