Khloé Kardashian se viste de "Barbie" para su cumpleaños y vuelve a preocupar por su extrema delgadez La empresaria celebró con una cena en su mansión a la que asistieron algunos familiares y amigos cercanos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las hermanas Kardashian siempre nos dan muchas razones para hablar de ellas. Muchas de esas razones son buenas y otras no tanto. El punto es que por la razón que sea, la famosa familia siempre está en boca de todos. Esta vez la protagonista de esta nota es Khloé Kardashian, quien ayer estuvo de cumpleaños y como era de esperarse, recibió muchos arreglos de flores, regalos y felicitaciones, además de que celebró por todo lo alto junto a su familia y amigos más cercanos. La más pequeña del trío Kardashian realizó una cena íntima en su casa en dónde se dieron cita su mamá Kris Jenner, su hermana Kim y algunos amigos cercanos. Según los videos que publicó Kim en su cuenta de Instagram, sus otras hermanas no asistieron a la celebración, pero de todas maneras la cumpleañera la pasó de maravilla. Para la ocasión, la empresaria eligió un set rosado de látex, de pantalón y top, el que combinó con espectacular maquillaje, accesorios plateados y zapatos de punta. El conjunto, la hacía lucir como toda una muñeca Barbie y además, le sentaba de maravilla su nueva figura, una que por cierto sigue causando conmoción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Khloe Kardashian Credit: Cortesía Khloe Kardashian Credit: Cortesía Khloe Kardashian Credit: Instagram/Kim Kardashian Khloe Kardashian Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images Y es que desde hace unos meses la socialité ha venido bajando de peso y en este momento está tan delgada que en ocasiones ni se parece a ella. De hecho, nunca en su vida, ni cuando era adolescente, había estado tan delgada y definida. Es por eso que muchos aseguran que se está pasando con la dieta y los ejercicios, y que debería parar. Mientras tanto, la empresaria sigue disfrutando de su soltería y de su delgadez, usando ropa muy sexy y publicando sus mejores fotos y videos en bikini.

