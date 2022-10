Khloé Kardashian confiesa que se quiere operar los senos para parecerse más a sus hermanas La empresaria, quien acaba de darle la bienvenida a su segundo hijo, está pensando seriamente en ponerse implantes de senos y su mamá lo quiere hacer con ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gracias a la nueva temporada del show The Kardashians, que se puede ver en Hulu, nos hemos ido enterando de muchas de las cosas que han pasado en la vida de la popular familia californiana, incluyendo todo lo que ha pasado Khloé después de que se enteró que su expareja Tristan Thompson había embarazado a otra mujer. También tuvimos la oportunidad de ver el nacimiento del segundo hijo de Kylie, al igual que la delicada operación a la que se tuvo que someter Kris Jenner. En el episodio de esta semana, vimos que Kendall disfrutó de lo lindo en Las Vegas junto algunos amigos, incluyendo a Hailey Bieber y también nos enteramos que Khloé tiene ganas de hacerse una cirugía plástica. Resulta que la empresaria quiere hacerse los senos para tener el escote igual de prominente que el de algunas de sus hermanas. "Estoy usando un top de látex, como un top con sostén y ahora mismo se ven muy bien y me encantaría que lucieran así todo el tiempo", dijo Kardashian durante el más reciente episodio. "Solo las quiero más rellenas. Cuando uso bikini no tengo escote como el de mis hermanas que tienen ese amplio escote". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La empresaria compartió su sentir con su mamá, quien de paso le dijo que ambas podrían hacerse esta operación juntas. Si bien siempre se ha rumorado que Kardashian se ha realizado varias operaciones tanto en su rostro como en el cuerpo, esta nunca ha hablado de ellas o ha admitido haberse hecho ningún procedimiento y es por eso que esta confesión está dando mucho de qué hablar. Khloe Kardashian Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Khloe Kardashian Credit: NINO/GC Images

