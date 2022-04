¿De qué se arrepiente Khloé Kardashian en materia de cirugía estética? La hermana de Kim habló sinceramente sobre todo lo relacionado con su procedimiento estético y no te imaginarás lo que habría hecho diferente Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque muchos han criticado su transformación física, Khloé Kardashian no tiene complejos, menos todavía cuando se trata de hablar de su cirugía plástica. Durante "The Kardashians: An ABC News Special", la empresaria reveló que desearía haber pasado por el quirófano hace años. "Toda mi vida quise que me operaran la nariz", confesó. "Pero está en el medio mi cara y daba miedo pensar en eso. Finalmente tuve el coraje, lo hice y me encanta". En un tweet a sus fans, explicó que lo único que lamentaba "es no haberlo hecho antes" y que, además, su recuperación le fue muy fácil. La mamá de True Thompson reveló los detalles detrás del cambio en la reunión de "Keeping Up With the Kardashians", pero dice se aparte de inyecciones, su rinoplastía es la única cirugía estética que se ha hecho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La gente dice: 'Oh, Dios mío, ¡se ha hecho el tercer trasplante de cara!'. Pero sólo me operé la nariz una vez", explicó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿De qué se arrepiente Khloé Kardashian en materia de cirugía estética?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.