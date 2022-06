Khloé Kardashian está tan delgada que piensan que se quitó sus supuestos implantes en el trasero La empresaria está causando revuelo con lo delgada que está. ¡Parece otra! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de las hermanas Kardashian/Jenner todo es tema de conversación, no solo entre sus millones de seguidores, sino también en la prensa. Y es que las famosas hermanas han sabido construir un verdadero imperio no solo gracias a su popular show de telerrealidad, sino también a sus figuras. Son precisamente los cuerpos de las chicas los que siempre ha desatado muchos rumores por sus proporciones. Son muchos los que aseguran que Kim, Khloé y Kylie se han hecho varias operaciones, siendo una de ellas el implante de trasero. Por mucho tiempo se ha especulado que además de liposucciones y levantamiento de senos, las tres han recurrido a implantes o grasa, para hacer que su trasero luzca enorme. Ahora es precisamente el trasero de Khloé el que está dando mucho de qué hablar. Resulta que, en los últimos años, la empresaria ha bajado muchísimo de peso y se ha convertido en toda una chica fitness. Es gracias a ese esfuerzo y rutina, que ahora la socialité luce increíble, incluso hasta más delgada que varias de sus hermanas. ¿Lo que más le ha bajado? Pues su trasero y eso ha hecho que muchos piensen que se retiró los supuestos implantes que tenía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Khloe Kardashian Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images (2); Backgrid/The Grosby Group Khloe Kardashian Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images Khloe Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Khloe Kardashian Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images De hecho, muchos piensan que ahora la empresaria luce mucho mejor que antes cuando su trasero era bastante protuberante. Ahora Kardashian luce una figura superesbelta y definida, y su trasero parece haber desaparecido casi por completo. Si bien todavía se le ven pompas levantadas y llamativas, la diferencia es bastante notable. ¿Te parece que sí tenía implantes y se los quitó?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Khloé Kardashian está tan delgada que piensan que se quitó sus supuestos implantes en el trasero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.