Khloé Kardashian causa revuelo por su increíble delgadez En los últimos meses la socialité ha estado muy enfocada en su figura y los resultados son increíbles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No importa en qué anden las Kardashian/Jenner, todo lo que hacen es noticia. Y es que las hermanas se las arreglan para siempre estar vigentes, y uno de sus medios para hacerlos, son las redes sociales. Y si bien todas, tienen sus proyectos de trabajo, sus vidas privadas siempre ocupan titulares. Una de las que más se habla es, sin duda, Khloé Kardashian, y casi siempre el tema es ya sea su relación sentimental o su figura. Es precisamente su figura la que en estos últimos días ha dado mucho de qué hablar. Y es que resulta que la socialité publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece con jeans oversized y la parte de su torso al desnudo casi por completo. Es en esta imagen, que hizo para promocionar su marca Good American, se puede apreciar lo delgada que está la empresaria, incluso levantando preocupación entre algunos de sus seguidores. "Cómete una arepa", escribió un usuario, mientras que otro le pregunta, "¿estás bien?". Estos comentarios parecen importarles muy poco a la empresaria, quien por mucho tiempo ha estado luchando para tener una figura más delgada y tonificada. Sus esfuerzos están dando increíbles frutos porque ya en varias ocasiones en este año la hemos visto luciendo superesbelta. Khloe Kardashian mas delgada Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Kardashian luego publicó una foto en la que aparece trabajando su espalda, y una que ya luce supertonificada y estilizada. Si bien sabemos que lleva una dieta saludable y que hace muchísimo ejercicio, también es cierto que en los últimos meses ha estado muy estresada por culpa de su relación fallida con Tristan Thompson, el padre de su hija. Así es que es muy posible que ese estrés también haya ayudado un poco con esa baja de peso. En lo que sí estamos de acuerdo es que la socialité luce increíble.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Khloé Kardashian causa revuelo por su increíble delgadez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.