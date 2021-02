Close

Khloé Kardashian muestra las estrías de su trasero con diminuto bikini La empresaria no es la primera del clan Kardashian que muestra con orgullo sus estrías Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Instagram/Khloé Kardashian En el mundo en que vivimos ya es muy normal que incluso hasta las fotos de Instagram de cualquier persona estén retocadas. Y es que las aplicaciones que se pueden usar en los teléfonos inteligentes son tan fáciles de manejar, que hasta el menos hábil puede hacer malabares en ellas. La verdad es que las fotos retocadas están por todas partes, en especial cuando de famosas se trata. ¿Las que más usan los filtros y rotoques? Sin duda, las hermanas Kardashian/Jenner. Ahora bien, en algunas ocasiones hemos visto a las chicas mostrarse tal y como son, especialmente en las historias de Instagram. Incluso, hace un tiempo, Kourtney Kardashian sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen en la que mostraba orgullosamente sus estrías. Ahora su hermana Khloé le siguió los pasos. Resulta que la empresaria disfrutó de unas pequeñas vacaciones junto a su hija, hermanas y sobrinas en alguna playa del caribe y durante esa escapada, además de presumir sus curvas con diminutos bikinis y sexy vestidos, la menor de las hermanas Kardashian, también mostró las estrías que tiene en su trasero y de las que al parecer está muy orgullosa. "Amo mis líneas", escribió Kardashian en una sexy imagen que publicó en su cuenta de Instagram en la que aparece con un bikini negro y en la que se pueden ver sus estrías. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a esta foto y al mensaje que la acompaña, la socialité recibió más de 3 millones de me gusta y casi 20,000 comentarios, la mayoría de ellos aplaudiendo su valentía al mostrar lo que muchas mujeres prefieren ocultar. Su figura, la que asegura ha obtenido gracias a las pesas y al Pilates, también fue muy elogiada en los miles de comentarios. De hecho, la empresaria respondió muchos de ellos y se mostró muy agradecida por todas las muestras de cariño.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Khloé Kardashian muestra las estrías de su trasero con diminuto bikini

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.