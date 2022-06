Khloé Kardashian impacta de nuevo con este look rosa ¡y pezones al aire! En medio de los rumores de un nuevo romance, la empresaria causó sensación al presumir sus pezones en este body sin sostén para presentarse en un programa de televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de terminar su controversial relación con Tristan Thompson y en medio de los rumores de recién comenzar una relación con un empresario, Khloé Kardashian está enfocada en sí misma y lucir súper delgada y espectacular. La influencer publicó un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram luciendo un bodysuit sin mangas o sostén, de color rosa y transparente, que dejaba ver poco a la imaginación. Los pantalones en talle alto, apretado en la cintura y de color rosa metálico, le dieron el toque vintage y clásico de los años 90. Para complementar su atuendo, la estrella de televisión de 37 años optó por unos zapatos de tacón que hacían juego con el pantalón, de la marca Good American. Su melena rubia la llevó suelta, con suaves ondas en las puntas. Kardashian se presentó con este atuendo para participar en el show de televisión Hot ones, donde los invitados responden las preguntas del presentador mientras son retados a comer alitas picantes de diferentes tipos: "¿En qué me metí?", fue parte del mensaje que usó para acompañar las imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre flirteo y risas con el conductor del espacio, Sean Evans, la influencer conversó sobre la nueva temporada del show Keeping Up With the Kardashians en la plataforma de streaming Hulu y sus proyectos. ¡Qué fabulosa!

