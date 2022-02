Khloé Kardashian lanza una colección de ropa que moldea la figura La colección Good Body cuenta con 70 piezas que van desde la talla XS hasta la 5XL. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de los años nos hemos dado cuento de que no hay casi nada que las hermanas Kardashian no puedan hacer y mejor aún, todo lo que hacen es siempre un éxito. Es por eso por lo que todas se embarcan en todos los proyectos posibles. Kim es muy exitosa con su línea de cosméticos, y su compañía de loungewear y ropa interior, al igual que Khloé con su compañía de ropa Good American, a la que ahora le agregó otra categoría. Resulta que la empresaria acaba de lanzar su colección de shapewear, que más allá de ser fajas, son piezas de ropa que amoldan la figura y ponen todo en su lugar. La colección, incluye varios bodysuits que no solo se pueden usar debajo de una chaqueta o camisa, sino también solos. "Los bodysuits siempre han sido un básico en clóset. Son versátiles, cómodos y sexy", le dijo Kardashian a la revista Instyle. "Como son mis favoritos, he estado especialmente emocionada con nuestra más reciente colección. Trabajé muy cerca con el equipo para perfeccionar esta pieza, usando una variedad de materiales de compresión que moldean como nunca". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La línea Good Body incluye 70 piezas, en diferentes tonos de nude y negro, que prometen moldear la figura y hacer que tus curvas luzcan increíbles. Entre ellas vas a poder encontrar vestidos, bodysuits, tops, que estarán disponibles desde la talla XS hasta la 5XL. Los precios oscilan entre $55 y $150 y están disponibles en goodamerican.com

