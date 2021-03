Close

Khloé Kardashian se une a Ipsy para lanzar una caja repleta de sus productos favoritos El precio de todos los producto ascienda a $529, pero la caja solo costará $55. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando de las Kardashian se trata, no hay cosa que no queramos saber de ella, sobretodo cuando de belleza se trata. Las famosas hermanas han cambiado la forma en que vemos y usamos el maquillaje. Por eso todo lo que venden o promocionan, se vende como pan caliente. Y contrario a lo que muchos piensan, no solo Kim vende todo lo que promueve. El perfecto ejemplo es su hermana Khloé, quien la logrado posicionar su marca Good American, esté entre una de las favoritas de sus millones de fans. Ahora la más pequeña de las hermanas Kardashian se unió a Ipsy para crear una caja con sus productos de belleza favoritos. "Para mí, la belleza es la mejor forma de expresarte, y a través de los años, he experimentado todo", dijo la empresaria en un comunicado de prensa. "He sido muy afortunada de poder aprender de mis hermanas y también he ido desarrollando mis propios tips. Con esta colaboración tengo la oportunidad de compartir los productos que tengo en mi rutina diaria, al igual que otros que he descubierto últimamente y que no puedo vivir sin ellos. Estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho y estoy ansiosa de mostrar la colección completa" En la Glam Bag x Khloé, vas a poder encontrar algunos de los productos de maquillaje favoritos de la empresaria, al igual que productos para el cuidado del cabello y la piel. Entre las marcas que ama Kardashian y que incluyó en esta colaboración, se encuentran Charlotte Tilbury, Anastasia Beverly Hills, Morphe, Olaplex y MAC Cosmetics, entre otras. El paquete está valorado en $529, pero solo cuesta $55 si te conviertes en miembro del club Ipsy Glam Bag y Glam Bag Plus. Si lo haces estarás recibiendo tu caja repleta de el próximo mes de mayo.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Khloé Kardashian se une a Ipsy para lanzar una caja repleta de sus productos favoritos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.