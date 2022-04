Khloé Kardashian muestra la cara de su hija totalmente maquillada Con sólo tres años, la hija de Khloé, True Thompson, ¡ya quiere llevar maquillaje! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La única hija de Khloé Kardashian tiene sólo tres añitos, pero es posible que sea la próxima de la familia en volverse aficionada al maquillaje. Su mamá, la fundadora de Good American, compartió una foto en Instagram en donde vimos a la chiquitita pintorreada con un labial rojo y sombras azules. Al parecer, la hija de Khloé y Tristan Thompson jugó con los maquillajes de su mamá, imitando los looks de belleza de Khloé y sus tías famosas. Por supuesto, el look chistoso le encantó a las amigas y seguidoras de su mami, entre ellas la misma maquillista de Khloé, Mary Phillips. Ella comentó: "¿True, me puedes recrear este look?" Y aunque nosotras hacíamos lo mismo de niñas y nos divertíamos inocentemente con los "juguetes" de nuestras mamás, hay muchas personas a quien le parece inapropiado, entre ellos el exmarido de Kim Kardashian, Kanye West. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La fundadora de Skims reveló que el rapero le prohibió el uso de cosméticos a su hija mayor, North West. "Ella ama el maquillaje, pero su papá no permite que lo use", explicó. ¿Qué opinas de las chiquitas jugando con el maquillaje?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Khloé Kardashian muestra la cara de su hija totalmente maquillada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.