Khloé Kardashian comparte una adorable sesión de fotos con su hijita True La empresaria publicó en su cuenta de Instagram varias instantáneas junto a un lago, en la que vemos a ella y su hija mayor ataviadas con vestidos coordinados de Dolce & Gabbana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que su hermana Kim Kardashian anunciara su colaboración con Dolce & Gabbana y celebrasen en Italia el enlace de Kourtney con toda la familia vestida de la firma italiana, parece que Khloé Kardashian ha encontrad a su media naranja en la moda, pues sus vestidos le sientan como un guante como demuestran estas imágenes. Dicen que la empresaria es la que mayor instinto maternal ha mostrado tanto como sus propios hijos, True y Tatum, quien recientemente celebró su primer año de vida, como con sus sobrinos, siempre haciendo planes incluyendo a los pequeños y vistiendo a sus retoños con ropa apropiada para su edad. Y lo cierto es que a la creadora de Good American, le encanta hacer planes con su hijita. La menor de las Kardashian, quien presume una silueta muy estilizada y ha regresado al cabello rubio, ha compartido en sus redes una adorable sesión de fotos con su hija mayor, que comparte con el baloncestista Tristan Thompson. En las fotografías podemos ver a madre e hija con sendos vestidos de Dolce & Gabbana. Khloe Kardashian y True adorable sesión fotos Credit: Instagram El de Khloé cuenta con un cuerpo estilo corsé, tirantes anchos y falda evasé hasta el tobillo y el de True, también de tirantes, le llegan por la rodilla. Ambos de color blanco, con grandes amapolas rojas estampadas con tallos verdes. La estrella de telerrealidad posó descalza pero completó su atuendo con lentes oscuras y numerosos brazaletes, además de un impactante labial rojo y una larguísima melena suelta con ondas deshechas. Mientras la pequeña usó gafas de sol de montura roja y sandalias de estilo deportivo. Madre e hija compartieron tiernos momentos en un muelle junto a un lago, donde después dieron un paseo en barca. A la niña se le puede ver disfrutar del agua incluso con la estilista férula rosa que lleva desde hace unas semanas. Khloe Kardashian y True adorable sesión fotos Credit: Instagram "Son las fotos más lindas que he visto", "Khloé es la mejor mamá", "Por favor, alguien necesita contratarlas como modelos a ti y a True", y "Estas son las fotografías mas dulces", escribieron algunos de sus seguidores y amigos. A la influencer, quien se puso en manos de su glamsquad para obtener perfectas instantáneas y mencionó a su maquillista Nikki Makeup y al estilista Jay Birmingham, entre otros, también le vimos refrescarse con una copa de vino blanco en una escalinata de madera junto al lago. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "El amor que mueve el sol y las otras estrellas", escribió Kardashian bajo la recopilación de fotos con su hija. "Mi corazón está feliz" anotó bajo un retrato suyo indicando que a pesar de su tumultuosa vida, su sonada separación infidelidad incluida, problemas de salud, el fallecimiento de la madre de su ex y sus ocupada agenda, está en un buen momento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Khloé Kardashian comparte una adorable sesión de fotos con su hijita True

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.