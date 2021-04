La foto sin retocar que Khloé Kardashian quiere desaparecer de las redes "Para alguien que ha batallado con la imagen de su cuerpo toda la vida, cuando otros te toman una foto que no luce bien por la mala luz o porque no capta tu cuerpo de la forma que es después de todo lo que he trabajado hasta llegar a este punto". Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Estos últimos días han sido de mucho estrés para Khloé Kardashian y no necesariamente por su vida amorosa como ya es costumbre, sino por su figura. Y es que al parecer alguien publicó en redes una foto suya sin retocar y eso no le cayó nada bien a la socialité quien ha movido mar y tierra para que la imagen sea borrada de todos lados y e incluso, por medio de sus abogados, hasta ha logrado que algunas cuentas sean bloqueadas. Como todos ya sabemos, las hermanas Kardashian/Jenner, en especial Khloé, Kim y Kylie, publican fotos bastante retocadas en sus redes sociales, algo que se ha convertido en una norma para ellas. La foto que fue publicada sin su autorización no tiene ningún filtro ni retoque y por eso su enojo. De hecho, esto es algo que ha molestado tanto a la empresaria, que hasta hizo un en vivo en su cuenta de Instagram para mostrarle a sus seguidores tal y cómo se ve su cuerpo sin retoques ni filtros. "Hola chicos, esta soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros", dijo mientras mostraba su torso y aseguraba que no ha sido fácil para ella vivir con la presión de cumplir con los estándares de belleza. "Para alguien que ha batallado con la imagen de su cuerpo toda la vida, cuando otros te toman una foto que no luce bien por la mala luz o porque no capta tu cuerpo de la forma que es después de todo lo que he trabajado hasta llegar a este punto… una tiene todo el derecho a pedir que no se publique". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que ha causado preocupación y asombro entre los cibernautas es que en la foto que fue publicada y la tiene tan mal, Khloé no luce mal, sino como una mujer normal, con curvas y una excelente figura. Lo que sí es notable, es lo diferente que se ve comparada con las fotos que ella publica en sus redes. En esas imágenes, la empresaria siempre luce un estómago superplano, una cintura diminuta y sobretodo, se ve muy tonificada y con una piel casi perfecta. De hecho, en dichas imágenes hasta los senos lucen más redondos y perfectos, sin embargo, eso no quiere decir que en la foto que no le gusta, luzca mal, al contrario. Lamentablemente lo que ella quiere mostrar al mundo es otra cosa, algo que ella defiende diciendo, "mi cuerpo, mi imagen y cómo elijo verme y qué compartir es mi elección. Nadie tiene que decidir o juzgar qué es aceptable y qué no". ¿Qué opinas al respecto?

Share options

Close Login

View image La foto sin retocar que Khloé Kardashian quiere desaparecer de las redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.