Khloé Kardashian se desnuda para presentar su primera colección de zapatos La primera colección de calzado de su marca Good American incluye anchos especiales y un amplio rango de tallas Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hace unos días era Jennifer López quien se desnudaba para promocionar su nuevo disco y su línea de belleza, ahora es Khloé Kardashian quien se quita la ropa por motivos comerciales. Tras dos años trabajando en la línea de calzado de su marca, Good American, la hermana de Kim Kardashian posa completamente desnuda excepto por un par de altísimas botas en esta nueva campaña publicitaria. "Nuestros zapatos ya están aquí", comentó en una imagen de Instagram la co-fundadora de Good American, a la que vemos manteniendo una complicada pose con un par de sandalias plateadas. Presumiendo su abdomen plano, obtenido con el sudor de su frente, y sus sinuosas curvas, la socialité aparece en una actitud poderosa, con unas botas sobre las rodillas, cubriéndose el pecho con un brazo, y con el otro alargado en una dramática pose, agarrándose su larga trenza mientras mira hacia un lado. Como ropa tan solo luce un tanga negro. Image zoom Credit: Cortesía Good American En otra de las imágenes, vemos a la empresaria completamente desnuda, con la mirada baja y una estudiada pose que cubre sus partes íntimas mientras presume unas botas holgadas. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Kardashian y su socia, Emma Grede, comenzaron a trabajar en la línea de calzado en 2018. ¿El resultado? Una amplia colección de diferentes estilos, desde zapatos destalonados, a sandalias, bailarinas o stilettos; en tallas que van de la 4 a la 14, con diferentes anchos de pie, pantorrillas y muslos, y una suela interna acolchada para que nunca sean molestos. Image zoom Credit: Cortesía Good American Los precios van desde $139 por unos zapatos planos en punta, hasta $375 por unas altísimas botas de cuero. Todos los modelos se encuentran en varios colores entre los que predominan los negros, mostaza, rojo, verde botella y beige. ¡Estamos deseando probarlos!

