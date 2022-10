¡Qué fuerte! Khloé Kardashian confiesa se haría las uñas una vez a la semana 'aún esté en coma' En una mórbida e íntima conversación con su madre Kris Jenner, la empresaria discutió detalles de cuál es su voluntad y testamento cuando llegue el momento de su muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Antes muerta que sencilla" reza una frase popular y Khloé Kardashian no se la toma a la ligera. La empresaria aseguró que si por alguna razón cayera en un coma, todavía así se haría un manicure regularmente. En una conversación con su madre Kris Jenner, quien se encuentra recuperándose de una cirugía de reemplazo de cadera, dijo que está en su testamento hacerse las uñas aún postrada en una cama porque la gente seguiría yendo a visitarla. Estas declaraciones de la ex pareja del basquetbolista Tristan Thompson se produjeron durante el quinto episodio de la segunda temporada del reality show The Kardashian, que se transmite todos los jueves en la plataforma de streaming Hulu. "Mi familia y yo hablamos sobre testamentos y muerte, nos decimos mutuamente cuáles son nuestros deseos si algo terrible nos fuera a pasar", dijo la CEO y fundadora de la marca Good American. "Si estoy en coma, aún me voy a hacer las uñas una vez a la semana, eso está en mi testamento porque la gente va a ir a visitarme", agregó. Khloé Kardashian y Kris Jenner Credit: Photo by RB/Bauer-Griffin/GC Images Jenner reveló que su primogénita, Kim Kardashian, había preguntado a su doctor que le salve huesos de su madre cuando muera para poder hacer joyas con ellos: "Eso es siniestro", aseguró. Cabe resaltar que las uñas largas y súper glamurosas son parte distintiva del estilo de la estrella de televisión de 38 años. El año pasado durante su participación en el programa The Late Late Show con James Corden el presentador señaló de inmediato su manicura con punta de arcoíris. "¡Oh, Dios mío! ¡Mira estas uñas! ¿Siempre son así, tus uñas?" preguntó el comediante. "¿Son siempre tan afilados?" A lo que ella respondió: "Bueno, vivo la vida de la misma manera que todos los demás. Todo el mundo está tan fascinado por la longitud de mis uñas".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Qué fuerte! Khloé Kardashian confiesa se haría las uñas una vez a la semana 'aún esté en coma'

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.