Khloé Kardashian confiesa que le removieron un tumor de su rostro Hace varias semanas que la empresaria ha estado usando una venda en su rostro, la cual había despertado muchísimo interés de parte de sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace algunas semanas, Khloé Kardashian sorprendió al salir a la calle con una venda en su rostro, algo que dejó a sus seguidores con muchas preguntas. Y es que incluso, en ocasiones superimportantes, como la Semana de la moda de París, la empresaria nunca dejó de usar una venda o, aunque la mayoría de las veces su maquillaje la cubría. Ahora nos enteramos de que Kardashian tenía muy buenas razones para cubrirse una pequeña herida que tenía en su cara. Y es que según sus propias palabras, esta venda estaba cubriendo la herida que le dejó una pequeña operación que tuvo que hacerse para remover un tumor. "Después de notar un pequeño abultamiento en mi cara y asumir que era una pequeña grano, decidí hacerme una biopsia después de que pasaron siete meses y no se me quitaba", escribió Kardashian junto a una foto de la pequeña bola en su rostro que publicó en sus historias de Instagram. "El dermatólogo Tess Mauricio lo examinó y una segunda biopsia fue hecha por el doctor Daniel Behroozan porque lo que ellos encontraron era increíblemente raro para alguien de mi edad. Días después me dijeron que necesitaba una cirugía de inmediato para remover el tumor de mi rostro. Llamé al doctor Garth Fischer, un querido amigo de mi familia y uno de los mejores cirujanos de Beverly Hills, quien sabía que iba a cuidar muy bien mi cara". En una serie de imágenes que la empresaria publicó en sus historias, se puede apreciar perfectamente el pequeño abultamiento que realmente parece un granito. Por suerte, el susto no pasó a mayores y con la ayuda de algunos de los mejores doctores del país, Kardashian se pudo deshacer de este tumor que al parecer era benigno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por suerte, el Dr. Fischer pudo sacar todo y todos mis márgenes aparentan estar limpios y ahora estoy en el proceso de sanación", escribió junto a una foto en la que aparece con su ahora acostumbrada venda. "Aquí estoy, me van a seguir viendo con mis vendas y cuando me lo permitan, probablemente me van a ver con una cicatriz y con una hendidura en mis mejillas que quedó después de haber removido el tumor. Pero hasta entonces, espero que disfruten lo fabuloso que estoy haciendo lucir estas vendas". Además de esta explicación, la empresaria también confesó que cuando era mucho más joven tuvo melanoma en su espalda, por lo que sabe que es propensa a eso y por lo que también siempre examina cualquier cosa rara que le salga en la piel. Junto a esta publicación, Kardashian también invitó a sus seguidores a que se hagan chequeos constantemente para evitar que las cosas lleguen a mayores. Khloe Kardashian Credit: Instagram/Khloé Kardashian Khloe Kardashian Credit: Instagram/Khloé Kardashian Khloe Kardashian Credit: Instagram/Khloé Kardashian Khloe Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group "Solo estoy compartiendo esta historia con ustedes para recordarles que se examinen con frecuencia", escribió. "Cuando tenía 19 años, tuve melanoma en mi espalda y me operaron para removerla, así es que soy propensa a melanomas. Incluso hasta esas personas que no lo son, siempre deben examinarse. Soy una persona que usa protector solar todos los días, religiosamente, así es que nadie está exento de estas cosas. Por favor, tomen esto en serio y examínese regularmente, y también hagan sus chequeos anuales".

