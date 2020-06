Khloé Kardashian celebra su cumpleaños estrenando nuevo look moreno Este fin de semana ha soplado 36 velas con una tremenda fiesta y un look al que no nos tiene acostumbrados. ¿Cómo te gusta más? Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dorado, platino, ceniza... Desde hace años hemos visto a Khloé Kardashian lucir todos los tonos de rubio que te puedas imaginar, pero este fin de semana la estrella de Keeping Up With The Kardashian ha aprovechado su 36 cumpleaños para estrenar un cambio de look radical: ¡ahora es morena! La socialité convertida en empresaria de moda que triunfa con su marca de tejanos y ropa de athleisure Good American ha compartido en sus redes algunas fotos de su look de cumpleañera explicando cómo se siente con el nuevo color de pelo. "Glamour de cumpleaños [...] Me encanta mi nuevo castaño. Nunca pensé que diría que el rubio sigue reinando en mi corazón, pero este moreno me está dando vida ahora mismo", reconoce. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de estos meses de distanciamiento y confinamiento, Khloé ha celebrado el evento con una fiesta por todo lo alto y, al más puro estilo Kardashian, rodeada de impresionantes arreglos florales, cientos de globos rosas y cojines con su foto decorando los sofás. Pero quizá lo más sorprendente es el castillo hinchable con la forma de su cara presidiendo el jardín. ¡Menudo despliegue! En cuanto a su nueva melena, Khloé ha contado con la ayuda de expertos VIP de Los Ángeles, como la especialista en extensiones Violet Teriti, que también ha trabajado con celebridades como Eiza González, Hailey Bieber, Vanessa Hudgens o Isabella Moner, y el peluquero Andrew Fitzsimmons, que es de los favoritos de las hermanas Kardashian y ha trabajado con todas, sobre todo en sus fiestas y celebraciones más especiales. Y a ti, ¿con qué color de pelo te gusta más?

