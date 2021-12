Khloé Kardashian muestra sus rizos naturales y sus abdominales impresionantes ¡Qué transformación! La empresaria deja atrás el alisado y se ve espectacular Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque conocimos a la estrella de Keeping Up With the Kardashians con su cabello liso como el de sus hermanas, en realidad su textura natural siempre fue ondulada. Ahora, Khloé Kardashian está regresando a sus raíces. En una foto de Instagram, la empresaria de 37 años mostró su melena maravillosa llena de volumen. Khloe Kardashian, cabello rizado Credit: Instagram/Khloe Kardashian El cambio se debe a su estilista Andrew Fitzsimons, peluquero de las estrellas. En sus redes, comentó que "los rizos siempre han sido mi textura de cabello favorita, así que ayudar a Khloé Kardashian a aceptar su textura natural ha sido muy especial". Para darle más volumen a su cabello, la hermana de Kim Kardashian empleó uno de los trucos favoritos de las celebridades: las extensiones. La estilista Priscilla Valles usó extensiones del mismo largo del cabello natural de Khloé para darle más vida y acentuar sus rizos. Khloe Kardashian, cabello rizado Credit: Instagram/Khloe Kardashian SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto a las fotos de su melena, la mamá de True presumió abdominales, mostrando los resultados de su rutina de ejercicio impresionante. ¿Qué te parece el cambio?

