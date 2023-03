"¿Qué le pasó a tu pierna?": internautas acusan a Khloé Kardashian de abusar de Photoshop Khloé no tuve más remedio que borrar las fotos de su perfil ¡pero aquí te las mostramos! ¿es para tanto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Khloé Kardashian photoshop Credit: The Grosby Group Khloé Kardashian, una vez más, fue acusada de abusar de Photoshop en sus redes sociales. La hermana de Kim Kardashian, de 38 años, publicó una serie de fotografías sensuales en su cuenta de Instagram donde la vemos ataviada con un minivestido plateado de Dolce & Gabbana que destacaba sus curvas, cabello en rizos y tacones de color negro. En la imagen que captó la atención de sus millones de seguidores, vemos que la parte superior de su muslo tenía una curva cóncava irreal. También, su brazo, muslos y cintura tenían un aspecto extraño. Tal parece que la mamá de True Thompson, fruto de su relación con el basquetbolista Tristan Thompson, se percató de su error y de inmediato optó por borrar las imágenes de su popular cuenta de Instagram, que ya cuenta con 297 millones de seguidores. Aunque eliminó las fotos de su perfil, algunos usuarios se aseguraron de tomarle screenshots a las polémicas fotos que Khloé publicó con motivo de la fiesta de cumpleaños de sus amigas Malka y Khadijah Haqq. Las fotos de Khloé y su error de Photoshop "Muy bonitas y todo, pero a la fuerza quieren cintura y trasero, aunque salga torcido en Photoshop", "Ellas son un photoshop constante, nada es real", "Las cirugías no han sido suficientes", "¿cual es la manía de querer hacer creer que son perfectas?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes. Khloé también se convirtió en tendencia en redes al mostrar el rostro de su segundo hijo con Tristan, quien nació el pasado 5 de agosto. ¡Muestra la cara de su segundo hijo! En la postal familiar vemos al deportista junto a sus hijos y otros miembros de la familia. "¡Feliz cumpleaños Tristan! Eres el mejor padre, hermano y tío. Tu atención, bailes tontos, abrazos, cantos mientras vamos en el carro, rituales a la hora de dormir, la manera en la que estás ahí para ellos. Todas estas cosas significan más de lo que algún día sabrás para tu familia de pequeños", escribió Kardashian en el pie de las imágenes.

