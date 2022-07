Khloé Kardashian impacta con su bikinazo y abdomen de acero La empresaria compartió un poderoso mensaje en medio de la espera de su segundo bebé con Tristan Thompson vía subrogada. ¿Será una indirecta a su ex? ¡Mira lo que dijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Khloé Kardashian sigue dando de qué hablar debido a su extrema delgadez. Esta vez dejó a sus millones de seguidores boquiabiertos al publicar una sexy fotografía en bikini presumiendo su figura en las redes sociales. Tomando el sol a bordo de un yate en medio de algún paraíso terrenal, la empresaria y ex de Tristan Thompson compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que se ve como toda una reina a pesar de las duras críticas que ha recibido recientemente por esperar su segundo hijo vía gestación subrogada con el deportista con quien ha tenido una controversial relación. "No lo olvides, la corona puede inclinarse a veces pero nunca se cae", fue el poderoso mensaje que la influencer usó para acompañar la imagen. La reacciones de los internautas no se han hecho esperar, incluyendo su madre Kris Jenner: "Mi favorita", "Te ves hermosa", "Reina". Comentario a Khloé Kardashian Credit: Instagram Khloé Kardashian SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin dudas, Kardashian ha mantenido una actitud positiva en las redes sociales recientemente, mientras que Thompson, de 31 años, ha sido visto disfrutando en Europa en compañía de otras mujeres. Solo unos días antes, se supo que Kardashian y Thompson esperaban otro bebé juntos a través de la subrogación, la estrella de Keeping Up With the Kardashians descubrió que supuestamente tuvo otro hijo con otra persona a sus espaldas. A principios de esta semana, se publicaron en línea fotos del jugador de la NBA tomados de la mano con una mujer misteriosa en Grecia. ¡Qué fuerte!

