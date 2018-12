Khloé Kardashian ama este limpiador facial de $10

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Cuando de cuidado de la piel se trata, las mujeres queremos tener los mejores productos y también los más prestigiosos. De hecho, no tienen reparos en gastar mucho dinero si los productos que quieren les dan el resultado que esperan. Es cierto que la tecnología y los ingredientes que tienen algunos productos costosos es de primera y por lo mismo logran mantener la piel en óptimas condiciones y de paso retrasan el paso del tiempo. Pero eso no quiere decir que no existan productos asequibles maravillosos que dan los mejores resultados y eso lo sabe muy bien Khloé Kardashian.

La socialité publicó en su blog toda su rutina de belleza, y aunque muchos de los productos son bastantes costosos, vimos que también algunos de ellos se pueden conseguir en cualquier farmacia.

Entre sus favoritos están marcas como Gurlain y La Mer, esta última también es una de las favoritas de su hermana Kim, de hecho, toda su rutina tiene un costo de aproximadamente $4,500. Pero dentro de esos favoritos están las toallitas de Neutrogena y un producto al cual le atribuye su piel libre de acné y solo cuesta $10.

“Para limpiar mi piel, primero me la lavo (por supuesto), y luego uso dos toallas limpiadoras, de Neutrogena para quitar cualquier producto que haya quedado, incluyendo una para los ojos porque el delineador y el rímel pueden ser un poco más difíciles”, escribió la joven, indicando que las toallitas de Neutrogena son las mejores para quitar el maquillaje difícil.

Cortesía

Acne Foaming Wash, de PanOxyl. $9.49. Target.com.

Pero más allá de la limpieza, Kardashian también batalla con los brotes que a veces le salen en el rostro y para eso usa un producto que según sus palabras ha hecho maravillas en su piel. Hablamos del Acne Foaming Wash, de PanOxyl, compuesto con 10% de peróxido de benzoilo, que ayuda a sanar y también a prevenir los brotes de acné.

“Este [limpiador] es lo suficientemente fuerte como para combatir el peor acné”, explicó.

Bueno con semejante piel que tiene Khloé creo que es seguro decir que todos debemos de salir corriendo a comprar este mágico producto.