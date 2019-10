No vas a creer para qué usa Khloé Kardashian este aceite de $12 El producto además es excelente para disimular las cicatrices y las arrugas. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Khloé Kardashian siempre ha sido muy clara en cuanto a los productos de belleza que usa y no duda en compartirlos con sus seguidores. Siendo una Kardashian, la socialité no escatima ni tiempo ni dinero para que su piel y su cuerpo siempre luzcan en óptimas condiciones. Sin embargo, aunque la empresaria gasta miles de dólares en tratamientos faciales y productos de lujo, también le da la oportunidad a marcas más asequibles a las que incluso después convierte en sus favoritas como es el caso de este producto supereconómico que usa para hacer crecer sus pestañas. Hablamos del Vitamin E Oil, de Kate Black Cosmetics el cual es superpopular entre los usuarios de Amazon y hasta está en la lista de los productos más vendidos de la página. De acuerdo con un artículo publicado en el website de estilo de vida de su hermana Kourtney Kardashian, este es uno de los productos favoritos de la socialité, quien le da un uso inesperado. Y es que este aceite fue creado para aplicar en la cara y el cuerpo para ayudar desaparecer las manchas, dejar la piel más suave, disimular la apariencia de las manchas o cicatrices, al igual que las líneas de expresión y las arrugas. Pero la empresaria le encontró otro uso. Image zoom Kardashian ha venido usando este aceite en sus pestañas para hacerlas crecer y ha visto increíbles resultados. De hecho, en entrevistas anteriores las hermanas han declarado que han usado aceite de vitamina C desde que estaban en la secundaria. No sabemos qué tan efectivo será usar un producto para la piel en las pestañas, pero lo que sí sabemos es que no cuesta nada probarlo. Eso sí, mucho cuidado con las alergias en el área de los ojos. Siempre es bueno consultar con tu dermatólogo primero. Lo mejor de todo es que el Vitamin E Oil solo cuesta $11.99 en Amazon.com. Advertisement

