¿Cuál es la nueva causa de Kerry Washington y Jennifer Garner? Aquí los detalles de esta nueva iniciativa de Neutrogena enfocada en cerrar la brecha de igualdad de la salud de la piel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 31 de enero, Neutrogena lanzó su nueva iniciativa "Heroes of Skin Health Equity" dedicada a los héroes de la igualdad de la salud de la piel, la última iniciativa de la marca enfocada en cerrar la brecha de igualdad para aquellos con piel morena y oscura. Neutrogena transmitió la ceremonia social, del canal de @Neutrogena_us_ y tuvo como anfitrionas a dos de sus embajadoras, Kerry Washington y Jennifer Garner. "La igualdad de la salud de la piel es algo que significa muchísimo para mi," dijo Washington. "Me siento muy orgullosa de trabajar con Neutrogena y centrar la atención en estos inspiradores individuos y celebrar el trabajo tan importante que están haciendo para cerrar la brecha de igualdad que enfrentamos tantos de nosotros." Kerry Washington, Jennifer Garner Credit: Cortesía de Neutrogena Entre los ganadores contó Malone Mukwende, creador de Hutano, una plataforma social creada para empoderar, educar, y darle una voz a las comunidades negras y morenas y para ayudar a mejorar sus resultados de salud. Tambien destacaron a Sabrina Noorani, fundadora y CEO de ClearForMe, un medio digital que hace que el mundo del cuidado de la piel sea más comprensible y accesible a través del mayor ingrediente, la transparencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Más de 68 millones de americanos enfrentan disparidades en la educación para la salud de la piel, acceso a expertos y productos para todo tipo y tono de piel. En Neutrogena encontramos esto simplemente inaceptable", comentó Roberto Khoury, Gerente General de la marca. "La única forma de hacer realidad la igualdad de la salud de la piel es si todos trabajamos en conjunto. Es por eso que estamos tan orgullosos de reconocer nuestra primera iniciativa "Heroes of Skin Health Equity", la cual celebra a aquellos que ya están haciendo un trabajo tan importante y forjando enorme progreso en cerrar esta brecha."

