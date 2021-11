Kerry Washington lanza colección de joyas de oro reciclado inspiradas en Josephine Baker La colección cápsula formada por cinco piezas se titula Be The Lead. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Kerry Washington, famosa por -entre otros- su papel de Olivia Pope en Scandal, es además directora, productora, embajadora de una marca de maquillaje y filántropa. Y aún le queda tiempo para diseñar joyas. Colaboradora de la firma Aurate, Washington acaba de lanzar su última colección con esta marca que vende directamente al consumidor y que es un homenaje al Hollywood clásico y en especial a la actriz, cantante y bailarina Josephine Baker. "Mi colección se inspira por el brillo clásico y el glamour de las actrices principales de Hollywood. Aquellas cuyas atrevidas actuaciones e increíbles logros elevaban el estilo dentro y fuera de la pantalla. Todo tenemos el poder de brillar en nosotros mismos, para contar nuestra verdad y celebrar nuestro espíritu único y brillante. Porque todos somos el [actor] principal en nuestra propia historia", compartió la intérprete en su cuenta de Instagram. La colección cápsula, bautizada Be The Lead, es elegante y atemporal y está formada por cinco piezas: unos aretes pequeños, otros más grandes, un anillos, un ear cuff y un collar largo perfecto para combinar con otros o lucir con varias vueltas. Pero no hay que ser una gran estrella de Hollywood para lucirla, pues sus precios oscilan entre los $135 para un pendiente pequeño hasta los $695 del collar. Con detalles que beben de los felices años 20, época en la que el mundo volvía a celebrar tras el fin de la I Guerra Mundial, la colección está creada con oro reciclado y diamantes obtenidos de manera ética, mostrando así su alineación con las preocupaciones actuales relativas a la moda y el compromiso global de eliminar los diamantes de sangre que comenzó en el año 2000. Todos los diseños cuentan con el minimalismo de la firma con "una pizca de brillo, un toque de lujo y toda la elegancia que puedas desear", según la propia actriz, quien ayudó activamente con los diseños. Por ejemplo, tomando elementos art decorados de la arquitectura de la época. Y está pensada para cualquier persona, no solo mujeres. "La joyería está abierta a todos los géneros… todos merecemos ser el líder en el centro de la historia de nuestras vidas, por eso Be The Lead se sentía como un nombre más activo e invocatorio para una colección", declaró Washington a Refinery29. Washington, nacida en El Bronx, ha posado como Josephine Baker con la colección. Una mujer fuerte que ha servido de inspiración a la actriz por su carácter imparable. Fue cantante, actriz, productora, tuvo incluso su línea de maquillaje y productos para el cabello y también fungió como espía para la resistencia en Europa durante la II Guerra Mundial, todo en un contexto histórico donde una mujer y además negra, no lo tenía nada fácil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En las instantáneas podemos verla con el clásico peinado de Baker, corto y estilizado en ondas húmedas pegadas a la piel, y un fabuloso vestido con cuerpo de pedrería brillante, sensuales aberturas laterales y una larga cola de volantes, digno sin duda, de la fiesta más glamorosa del Hollywood dorado.

