Kenia Ontiveros lanza nueva colección de maquillaje, inspirada en una prenda típica de México La empresaria lució espectacular con un atuendo estampado que iba en armonía con los tonos vibrantes de esta línea de edición limitada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kenia Ontiveros Credit: Instagram / Kenia Ontiveros | Cortesía de la marca Kenia Ontiveros sigue ampliando su catálogo de belleza y este martes hizo el lanzamiento oficial de su nueva colección de maquillaje que creó junto a su socia, la empresaria Vero Solis y que está inspirada en el sarape, una de las piezas más reconocida de México por su fina elaboración y sus extraordinarios diseños. Ambas empresarias encabezaron un show de moda para dar a conocer la nueva línea de ropa de Solís y ofrecer detalles de esta nueva línea de maquillaje llamada Zarape Pop que incluye una bolsa de maquillaje, una paleta de colores, un set de brochas y pinta labios en variedad de tonos. Ontiveros llegó al evento privado con un look que hacía armonía con el estilo de la colección. Lució un jumpsuit ajustado con detalles estampados y unas botas rosa a la altura de los muslos. "Espero que les guste que quieran tanto la colección como nosotras, fueron creo que dos años de desarrollo de trabajo, escoger colores, pigmentos y formulas", expresó la esposa de Larry Hernández en el evento que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El juego de brochas es hecho a mano con cerdas veganas, incluye 6 piezas y un elegante estuche perfecto para protegerlas durante algún viaje. Mientras que los labiales líquidos tienen un acabado mate, son libres de aceites y están disponibles en 4 tonos. Cabe resaltar que la paleta de colores es de rostro completo e incluye tonos como el fucsia, verde Cactus y azul marino. Esta paleta fácil de viajar incluye 12 sombras de ojos audaces y brillantes, 2 rubores, 1 iluminador y 1 bronceador. Toda la colección está disponible en zarapepop.com.

