Kenia Ontiveros pone a la venta su ropa y sus zapatos ¡este domingo! La empresaria va a realizar una venta presencial de su clóset en el que podrás encontrar ropa, zapatos, lentas y bolsos de primeras marcas a precios reducidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kenia Ontiveros está viviendo su cuarto embarazo con mucha energía. No sabemos si a la esposa de Larry Hernández le habrá entrado el "síndrome del nido" y por eso está poniendo orden en su hogar, pero ha vaciado su fabuloso clóset y va a poner muchas de sus pertenencias a la venta. Muy activa en sus redes sociales, la empresaria ha estado varias semanas anunciando la venta, enfocada en una limpieza extrema de sus múltiples guardarropas y mostrándonos algunas de las piezas que estarán disponibles el próximo domingo como ropa, zapatos, lentes… "Saqué muchos zapatos, muchos tenis, de tacón más grueso, tipo plataforma", emitió en un video grabado dentro de su vestidor mientras enseñaba las estanterías repletas de calzado y carteras. "Blusas, sets, pantalones, bolsas". Kenia Ontiveros venta closet ropa Credit: Instagram Ontiveros, quien comparte tres hijas con el cantante: Dalary, Dalett y Daleyza Hernández y está a la espera de una niña, comentó que había tenido el pasillo de su casa lleno de bolsas y maletas con las prendas destinadas a la venta, que le impedía incluso el paso. Kenia Ontiveros venta closet ropa Credit: Instagram Con su estilo femenino y coqueto, en su armario hemos podido ver ropa de Balenciaga, Fendi, Dolce & Gabbana, Dior… y otras primeras marcas. En los detalles que ha compartido de la venta anuncia que habrá piezas de Prada, Louis Vuitton, Louboutin, Valentino… con diferentes rangos de precios. Por ejemplo, la ropa, de las tallas XS, S y M estará disponible entre $5 y $100, los zapatos, de las tallas 6, 6.5 y 7, costarán entre $20 y $500, los lentes, entre $60 y $200 y las bolsas entre $80 y $600. Kenia Ontiveros venta closet ropa Credit: Instagram Además, las personas que se acerquen al número 1773 W San Bernardino RD en West Covina, California, este domingo de 12 a 4, encontrarán también numeroso pares de zapatos de Larry Hernández, quien calza un 40, y que ya no usa, algunos como nuevos. La empresaria de belleza mostró algunos pares, como unos tenis de Louboutin decorados con estoperoles, o unos botines de Gucci. Además de la organización de la venta del clóset, Ontiveros se mantiene bien ocupada con sus compromisos laborales y está en plena promoción de la nueva colección de maquillaje de Kenia Ontiveros Beauty y su colaboración con Josefina x Vero Solís. Kenia Ontiveros venta closet ropa Credit: Instagram La mamá de tres decidió pasar por quirófano el año pasado y se puso en manos del Doctor Culichi para hacerse un mommy makeover y recuperar su figura después de tres partos. Aunque se halla nuevamente embarazada de casi 5 meses, aún conserva su cinturita y en una conversación en vivo con el cirujano, éste le aseguró que tras el parto, ya verían si tocaba arreglar algo. Kenia Ontiveros venta closet ropa Credit: Instagram SUSCRÍBETE AL BOLETÍN No sabemos si por talla o por cambio de gustos ha decidido hacer esta venta, para alegría de sus seguidores y los amantes de la moda, pero es una estupenda oportunidad de encontrar piezas de diseñador a precios muy rebajados. Si estáis cerca, no os la podéis perder.

