Kenia Ontiveros se sometió a una extensa cirugía plástica y así va su recuperación La empresaria, esposa del cantante Larry Hernández, tiene pocos días de haberse sometido a esta operación y según sus palabras ya está viendo increíbles resultados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Más allá de ser la esposa y madre de los hijos del querido cantante Larry Hernández, Kenia Ontiveros ha logrado ganarse el corazón de muchos fanáticos mediante sus redes sociales y ha alcanzado su propio éxito gracias a su exitosa línea de maquillaje. Si bien Ontiveros goza de una belleza incomparable, después de haber tenido tres hijos y como era de esperarse, su figura ha sufrido algunos cambios que al parecer no la tenían muy contenta. Por eso, tomó la decisión de hacerse unos arreglitos o mejor dicho, un mommy makeover. Este procedimiento es especial para las mujeres que han sufrido estragos en su cuerpo debido al embarazo. El procedimiento incluye, arreglo de los senos, la extracción de la grasa no deseada y hasta el corte de la piel del estómago que ha quedado flácida y que es casi imposible pegarla con dietas y ejercicios. La empresaria se sometió a esta operación hace unos días y ha ido compartiendo todo el proceso con sus seguidores. "Tengo cero dolor. Desde que salí de la cirugía, [tengo] cero dolor, no me duele nada", compartió Ontiveros el día después de su procedimiento. "Solamente, obviamente es incómodo andar toda apretada y con moretones, y me siento como molida, pero, cero dolor". En otro video que compartió en sus redes, la empresaria afirmó que estaba superinflamada en todo el cuerpo, pero sin dolor alguno. De hecho, aseguró que ni la herida de los senos ni la que le hicieron en estómago, le molestaba. "La faja talla M ya me queda supergrande, y estoy superinflamada", contó emocionada. "[Solo] tengo tres días de operada. ¿Se pueden imaginar lo chiquita que voy a quedar?" Kenia Ontiveros Credit: Instagram Además de hacerse una abdominoplastía, levantamiento de senos, Ontiveros también se hizo una liposucción en algunas áreas, incluyendo los brazos. Hasta ahora su recuperación ha sido excelente y al parecer quedará muchísimo más bella de lo que ya estaba. Estamos ansiosas por ver el resultado final.

