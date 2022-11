"Qué fea se ve tu cara": Así responde Kenia Ontiveros cuando la comparan con Lyn May La esposa del cantante Larry Hernández no dudó en contestar cuando un hater criticó su apariencia y le dijo que se parecía a la controversial vedette mexicana de 69 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kenia Ontiveros acaba de lanzar una fabulosa colección de labiales edición limitada inspirada en el glamour y la elegancia de la época navideña y aprovechó para conversar con sus seguidores sobre este nuevo proyecto en sus redes sociales. Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar y la empresaria no dudó en responder. Fue a través de su cuenta de Instagram que la esposa del cantante Larry Hernández hizo una sección de preguntas y respuestas con sus más de 2 millones de seguidores cuando un internauta criticó su apariencia y la comparó con Lyn May. "Qué fea se ve tu cara. Pareces Lyn May", le comentaron. Ontiveros contestó: "Y que soporte la que no se parezca" con emoticones de risas. Lyn May y Kenia Ontiveros Hernandez Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Instagram/@keniaontiverosoficial En otras historias, alguien criticó que la también influencer use demasiado la palabra 'chica' en sus videos en las plataformas sociales: "Dices mucho chicas vean, chicas vean. Ya busca otra palabra". Otro internauta le comentó: "La Kenia diciendo chicas un millón de veces". Comentario a Kenia Ontiveros Credit: Instagram / Kenia Ontiveros La influencer y estrella del reality de televisión Larrymanía se lo tomó a broma y respondió explicando la razón: "Es que como grabo los videos por separado, siempre empiezo con chicas". Comentario a Kenia Ontiveros Comentario a Kenia Ontiveros Left: Credit: Instagram / Kenia Ontiveros Right: Credit: Instagram / Kenia Ontiveros SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a los brillos de labios son voluminizadores de tres tonos: clear, honey spice [nude] y candy spice [rojizo]. Vienen un empaque estilo adornos de arbolitos navideños y son perfectos para regalar, ya que están disponibles individuales y en set [de 3] también. Estarán a la venta pronto en keniabeauty.com.

