Kenia Ontiveros se ve regia horas antes de conocer el sexo de su nuevo bebé con Larry Hernández La empresaria se mantiene muy ocupada y activa en las redes sociales, donde en pocas horas la hemos visto lucir tres looks fabulosos presumiendo su barriguita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Larry Hernández y su esposa Kenia Ontiveros están de enhorabuena pues acaban de anunciar que volverán a ser papás. Este embarazo es el cuarto para Kenia, quien comparte tres hijas con el cantante: Dalary, Dalett y Daleyza Hernández, mientras que para el mexicano será su sexto vástago, pues es padre también de Larry Hernández Jr. y Sebastián Hernández, frutos de su primer matrimonio con Isabel Hernández. De momento, Ontiveros se mantiene bien ocupada con sus compromisos laborales y está en plena promoción de la nueva colección de maquillaje de Kenia Ontiveros Beauty y su colaboración con Josefina x Vero Solís. Además, es muy activa en sus redes sociales y no duda en compartir con sus fanáticos cada momento interesante de su día a día. Kenia Ontiveros regia conocer sexo bebé Credit: Instagram Después de anunciar la buena nueva mediante un emotivo vídeo en el que aparecen los cinco hijos del artista y un ultrasonido del bebé que esperan, la empresaria compartió algunas escenas de una sesión de fotos en las que le vimos lucir fabulosa, con un pantalón y una chaqueta de mezclilla, tejido estrella de la temporada en todas sus versiones, desde las prendas de patchwork a las botas, como los botines que lleva la propia Ontiveros. Kenia Ontiveros regia conocer sexo bebé Credit: Instagram Abrazando su barriguita, la también Influencer, quien en octubre del año pasado se sometió a diferentes operaciones estéticas, conocido popularmente como mommy makeover para recuperar su figura después de tres embarazos, mira coqueta a cámara con unas modernas lentes de sol y presume curvas. Unas imágenes bajo las que escribió un corazón azul y otro rosa, animando a sus seguidores a apostar por el sexo del bebé. Kenia Ontiveros regia conocer sexo bebé Credit: Instagram Este miércoles, después de hacer una conexión en vivo en el que le vimos lucir una colorida blusa de su comadre Vero Solís, con quien presentó recientemente la colección Zarape Pop, la ocupada mamá se transformó para un evento muy especial: una fiesta con familiares y amigos en la que conocerían el sexo del bebé. Kenia Ontiveros regia conocer sexo bebé Credit: Instagram Para esta ocasión Ontiveros optó por un pantalón de mezclilla de tiro alto ceñido y una blusa blanca anudada en el frente, y con plumas en los puños. Kenia Ontiveros regia conocer sexo bebé Credit: Instagram Mientras se preparaba para esta fiesta le acompañaba su hija Daleyza, quien parece ser que desea que el bebé sea un varón y compartió una emotiva foto en la que la niña abraza al hijito de su maquillista Marisol Villasenor. Kenia Ontiveros regia conocer sexo bebé Credit: Instagram SUSCRÍBETE AL BOLETÍN Esperemos que en las próximas horas la pareja comparta con el mundo entero si esperan un niño o una niña y en cualquier caso, deseamos que todo vaya bien con esta nueva vida. ¡Enhorabuena!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kenia Ontiveros se ve regia horas antes de conocer el sexo de su nuevo bebé con Larry Hernández

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.