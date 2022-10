¡Wow! El cuerpo de Kenia Ontiveros quedó igualito al de JLo después de su cirugía plástica La empresaria, esposa del cantante Larry Hernández, parece una muñeca con su nueva figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace ya casi un mes que Kenia Ontiveros se sometió a una extensa cirugía plástica para arreglar los estragos que habían dejado sus embarazos. La empresaria, esposa del cantante Larry Hernández, se realizó el popular mommy makeover, que incluye arreglo de los senos, la extracción de la grasa no deseada, liposucción en los brazos y hasta el corte de la piel flácida del estómago. Durante estas semanas, Ontiveros ha ido documentando todo para mostrarle a sus seguidores. La hemos visto con faja y mientras le hacen los masajes y el drenaje. También hace unos días, vimos cómo aprovechó sus días de recuperación para también hacerse un cambio de look en su melena. Eso sí, lo que no habíamos visto hasta ahora era el resultado final de su operación. Por suerte, y ahora que ya está más recuperada, Ontiveros se animó a ponerse guapísima y a mostrar en redes el resultado de sus arreglos estéticos y tenemos que admitir que parece una muñeca. En un video que publicó en su cuenta de Instagram, la empresaria mostró los moretones que le quedaron en su cuerpo, cómo le hacen los masajes y también la primera vez que se arregla para asistir a una velada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ontiveros mostró su nueva figura con un fabuloso jumpsuit color champagne adornado con pedrería y plumas en las mangas, y con la parte superior en forma de corsé. El modelo le quedaba como un guante a la guapa empresaria, quien ya está bastante recuperada y por fin se pudo ir a su casa en Estados Unidos. La verdad es que su cirugía estética le quedó increíble. Y lo mejor es que todavía le falta para bajar la inflamación y recuperarse por completo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Wow! El cuerpo de Kenia Ontiveros quedó igualito al de JLo después de su cirugía plástica

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.