Kenia Ontiveros muestra cómo le drenan líquido de su cuerpo después de su cirugía plástica Hace unos días, la esposa del cantante Larry Hernández se sometió a un mommy makeover. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como ya te habrás enterado, hace unos días, Kenia Ontiveros se sometió a una cirugía estética en busca de mejorar su figura y los estragos que el embarazo de sus tres hijos le han dejado en su cuerpo. La esposa del cantante Larry Hernandez se hizo el popular mommy makeover, un procedimiento que incluye liposucción en varias partes del cuerpo, corte en la piel flácida del estómago y levantamiento de senos. Desde que se sometió a esta operación, la influencer y empresaria ha estado compartiendo muchos detalles de su recuperación con todos sus seguidores. "Tengo cero dolor. Desde que salí de la cirugía, [tengo] cero dolor, no me duele nada", compartió hace unos días Ontiveros. "Solamente, obviamente es incómodo andar toda apretada y con moretones, y me siento como molida, pero, cero dolor". Ontiveros además ha confesado que ha estado superinflamada y por eso no ha mostrado cómo está su figura. Lo que sí ha mostrado son los drenajes que lleva puesto en su cuerpo e incluso recientemente mostró cómo una experta la drena con sus manos para ayudarla a deshacerse más rápido del líquido, sangre y medicamento acumulado en su cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy arriba de un pañal y siempre que me vienen a bañar me sacan líquidos", escribió la empresaria junto a un video en el que se ve a una enfermera o experta masajeandola y extrayendo líquido de su espalda. "Después me voy a los masajes y me terminan de drenar". Kenia Ontiveros Credit: Instagram/Kenia Ontiveros Kenia ontiveros Credit: Instagram/Kenia Ontiveros Kenia Ontiveros Credit: Instagram Por el momento solo queda seguir dándole seguimiento a su recuperación y ver cómo poco a poco Ontiveros va obteniendo su cuerpo soñado. Esperamos que se siga recuperando satisfactoriamente y ojalá pronto podamos ver su nueva y estilizada figura.

