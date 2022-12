"Me quité las extensiones": Kenia Ontiveros muestra su cabello al natural La empresaria y esposa de Larry Hernández decidió darle un respiro a su cuero cabelludo y sorprendió al lucir su nuevo corte y tono. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las extensiones de cabello son grandes aliados de la belleza de un sin número de mujeres y Kenia Ontiveros es una confesa amante de las mismas ya que las lleva constantemente. Sin embargo, este lunes en la noche, quiso compartir con sus seguidores algunos videos de cómo se ve su melena natural. La esposa del cantante de música regional mexicana Larry Hernández publicó una serie de clips en su cuenta de Instagram explicando que quiso tomar un pequeño descanso para que su cabello respire, sobre todo durante el tiempo que esté en casa o cuando no tenga ningún tipo de evento. "Chicas vean me quité las extensiones, ya la traía bien abajo. Pelos [su estilista Savannah Calderón] me puso un tóner para refrescar el color", dijo. "[Es] mi cabello natural y Pelos me lo cortó obviamente para refrescar las puntas también. Así que bueno me tocará andar a gusto con el cabello corto", añadió. Kanie Ontiveros Credit: Instagram/Kenia Ontiveros Ontavieros aclaró que el hecho de que se haya quitado las extensiones temporalmente no significa que se vaya a lavar el pelo más seguido, sino que será más fácil para ella ya que "no tiene que batallar tanto" con su rutina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre su look para fin de año, la también empresaria dijo que aunque le gusta su pelo corto, piensa volver a usar las extensiones de pegamento que tenía y hacerse otro tipo de corte en la parte frontal.

