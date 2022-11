Esposa de Larry Hernández presume su cuerpazo tras procedimiento estético La empresaria se sometió a una extensa cirugía plástica en varias partes de su cuerpo, para mejorar su ya moldeada figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras someterse a una abdominoplastía, levantamiento de senos y liposucción, la esposa de Larry Hernández, parece haberse recuperado por completo. La empresaria Kenia Ontiveros, aprovechó la boda de un amigo de su pareja para lucir suespectacular figura. "Que bonito le quedó el cuerpo a Kenia", escribió una seguidora junto a la foto de la pareja en las redes sociales. Vestida con un entallado conjunto, Kenia acompañó a su esposo a la celebración matrimonial del influencer Beto Sierra, quien aprovechó para realizar también el bautizo de su hija y hacer oficial el compadrazgo con la popular pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Larry Hernández y Kenia Ontiveros Larry Hernández y Kenia Ontiveros | Credit: Larry Hernández/Instagram La concurrida fiesta estuvo repleta de famosos como entre otros, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, Edén Muñoz y Germán Montero, quienes disfrutaron de la reunión hasta la madrugada.

