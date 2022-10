A pocas semanas de su cirugía plástica, Kenia Ontiveros vuelve a hacerse unos arreglos La empresaria, pareja del cantante Larry Hernández, aprovechó su estadía en México para también hacerse un cambio de look Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como ya habíamos reportado, hace unas semanas Kenia Ontiveros se sometió a una cirugía plástica para mejorar su figura. La empresaria, pareja del cantante Larry Hernández, se hizo el popular mommy makeover, ideal para las mujeres que ya han tenido hijos. Esta operación consiste en arreglarse los senos, extraer la grasa no deseada y hasta el corte de la piel del estómago que ha quedado flácida. Desde el momento en que salió de la operación, Ontiveros ha ido documentando todo su proceso de recuperación, sus días buenos y los que no lo han sido tanto. También hemos visto cómo la drenan, le hacen los masajes y hasta cómo luce con la faja. Lo cierto es que la empresaria ha tenido muy bien informados a sus seguidores de todo su proceso, uno que la tiene muy entusiasmada Ahora bien, al parecer eso no fue suficiente. Y es que en medio de su proceso de recuperación, Ontiveros decidió hacer un cambio de look. Resulta que sin pensarlo dos veces y para estar completamente renovada, la empresaria se cortó un poco el cabello y se lo tiñó de otro color. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuevo tono y me cortaron un poco las puntas", escribió Ontiveros junto a uno de los videos que subió a sus historias de Instagram. "Mañana me pongo extensiones". Kenia Ontiveros Credit: Instagram/Kenia Ontiveros Kenia Ontiveros Credit: Instagram/Kenia Ontiveros Kenia Ontiveros Credit: Instagram/Kenia Ontiveros Kenia Ontiveros Credit: Instagram/Kenia Ontiveros Kenia Ontiveros Credit: Instagram/Kenia Ontiveros La guapa esposa de Hernández está aprovechando su estadía en Michoacán, dónde se realizó la operación, para hacerse todo lo que necesita y regresar a casa como toda una muñeca. Por lo que vemos, llegará irreconocible dónde su familia. ¡Muy bien Kenia!

