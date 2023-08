Kenia Ontiveros se quita las extensiones e impacta con su nuevo look La esposa de Larry Hernández presumió su pancita de embarazada, un nuevo color y corte de cabello. ¡Mira qué guapa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kenia Ontiveros está viviendo una de las más hermosas etapas de su vida familiar gracias a la espera de su cuarto bebé y aprovechó para hacerse un cambio de imagen y resaltar su belleza. La esposa de Larry Hernández no solamente se hizo un corte de cabello, sino también que se cambió el tono miel que tenía por uno más oscuro, según se ve en la serie de fotos y videos que compartió en sus redes sociales mostrando el antes y después de su transformación. Kenia Ontiveros Kenia Ontiveros Left: Credit: Instagram | Kenia Ontiveros Right: Credit: Instagram | Kenia Ontiveros "El cabello me quedó súper suavecito. Pelos [su estilista Savannah Calderón] me aplicó un tratamiento, me quitó las extensiones y me puso un toner porque ya el tono estaba muy naranja. Miren qué bonito quedó", dijo en un de los clips de sus historias de Instagram. Agregó: "Me cortó las puntas". La también empresaria e influencer compartió un selfie desde el espejo de su casa en el que presumió su pancita de embarazada luciendo unos pantalones negros talle alto y un sencillo top blanco. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Ontavieros y el cantante mexicano anunciaron a través de un video el pasado mes de junio que están en la dulce espera de una niña. Ambos tienen tres hijas: Dalary, Dalett y Daleyza Hernández. En el clip se ve una imagen del ultrasonido del bebé. También el cantante de 46 años aparece junto a sus hijos acariciando el creciente vientre de su esposa con la canción "Acróstico" de Shakira, dedicada a sus hijos Sasha y Milan de fondo.

