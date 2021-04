Kendall Jenner desata el drama en Twitter tras lucir el mismo vestido que Selena Gómez Las dos celebridades escogieron el mismo vestido rosado de Rodarte con unas semanas de diferencia y la modelo retuiteó un tuit que comparaba cómo lo llevaron ambas. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Selena Gomez y Kendall Jenner mismo vestido Image zoom Credit: Cortesía Vevo/ IG Kendall Jenner Casi parece imposible que con las opciones que existen en el mercado de la moda hoy en día, dos celebridades repitan vestido. Sobre todo si éste se ha lucido en un videoclip con millones de visualizaciones. Este es el caso de Kendall Jenner, quien para celebrar la Pascua eligió el mismo diseño que Selena Gómez presume en su reciente video musical en español De una vez. Algo que no ha pasado desapercibido a los fanáticos de ambas celebridades. El modelo en cuestión es un maxivestido rosa con estampado floral de aire retro y mangas estilo farol firmado por Rodarte. Y mientras Gómez lo presume con unos tocados con flores, al más puro estilo Frida Kahlo, la modelo lo combinó con botas camperas para su jornada al aire libre. La coincidencia, sin embargo, no es noticia. Pero sí lo es que Jenner retuiteara el tuit de un fan -que posteriormente borró-, comparando a ambas, y que la cuenta Pop Faction consiguió capturar antes de que desapareciera. "Kendall Jenner defendiendo este vestido mejor que nadie", decía el tuit original acompañado de dos fotos, una de Gómez y otra de Jenner, con la prenda. Así le queda el vestido a la modelo. Y así se ve Gómez en el videoclip. Selena Gomez look video en español Image zoom Credit: Cortesía Vevo/ Selena Gómez La integrante de la familia Kardashian sin embargo, ni siquiera mencionó a la cantante en su retuit. "Me lo tuve que llevar a casa desde el set" fue su único comentario. Este retuit sin embargo, no sentó bien a los seguidores de la intérprete mexicoamericana, que se lo tomaron como una afronta su ídolo. Su club oficial de fanáticos, por ejemplo, retuiteó las imágenes de la maniquí, recomendándole escuchar el álbum de Selena Revelación, y otros admiradores de ambas le llamaron la atención comentando que a Selena también le quedaba muy bien. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hubo un tiempo en que Gómez y Jenner eran amigas y las dos frecuentaban el grupo que rodeaba a Taylor Swift, incluso fueron juntas al famoso festival de música Coachella en 2014. Pero en este tiempo algo ha cambiado para que no hayan mantenido su amistad, ni siquiera se siguen en las redes sociales, así que no esperamos que hagan comentarios sobre esta situación. Pero las pruebas están ahí. Y tú, ¿quién crees que lució mejor el romántico vestido?

Share options

Close Login

View image Kendall Jenner desata el drama en Twitter tras lucir el mismo vestido que Selena Gómez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.