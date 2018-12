Mira quién es la modelo mejor pagada del año ¡otra vez!

Lo ha vuelto a hacer. Kendal Jenner cierra el 2018 como la modelo mejor pagada del año, ¡por segunda vez consecutiva! A sus 22 años, la única modelo del clan Kardashian-Jenner ha ingresado en su cuenta bancaria 22,5 millones de dólares entre junio 2017 y junio 2018 gracias a sus contratos con firmas como Estée Lauder, Miu Miu o Calvin Klein.

Pero no todo ha sido un camino de rosas para la californiana que no es precisamente la más popular entre sus compañeras de profesión. Sigue leyendo para descubrir qué fue lo que desató la polémica.

Karwai Tang/WireImage

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

u rivalidad con otras modelos se disparó después de que Jenner declarar en una entrevista para la revista LOVE que no entendía por qué otras modelos hacían tantos desfiles. “Desde el principio de mi carrera he sido muy selectiva con los shoes que hago. Nunca he sido una de esas chicas que hacen como 30 shows o la m**** que sea que hacen esas chicas”, dijo. Las respuestas de esas “otras chicas” no se hicieron esperar.

“No todas las modelos vienen de Calabassas. Vienen de Somalia, de la tundra siberiana, de un pueblo de China, un campamento de caravanas”, se quejaba a través de su Instagram Teddy Quinlivan, una de las modelos que se dio por aludida. “Si tienes suerte como modelo a lo mejor consigues ganar suficiente como para pagar la deuda a tu agencia”.

Después del revuelo que causaron las acusaciones, Jenner explicó en unas declaraciones a PEOPLE que sus palabras se habían sacado de contexto, pero para muchas compañeras de profesión el daño ya estaba hecho.

¿Qué habrán pensado ahora de que vuelva a ser la mejor pagada de todas?