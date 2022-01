Kendall Jenner habla sobre el vestido "inapropiado" que lució para la boda de su mejor amiga Puede que todas las miradas estuviesen puestas en Kendall Jenner en la boda de su mejor amiga Lauren Perez, pero ha quedado claro que a la novia eso no pareció importarle. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Puede que todas las miradas estuviesen puestas en Kendall Jenner en la boda de su mejor amiga Lauren Perez, pero ha quedado claro que a la novia ese detalle no le importó. Luego de que Jenner, de 26 años, se lució como dama de honor junto a Bella Hadid en las nupcias de noviembre de 2021, el grupo se quitó los vestidos de seda azul y los cambió por atuendos diferentes para la recepción, y la supermodelo causó un gran revuelo con su Mônot LBD apenas visible cubierto de recortes. Pérez compartió instantáneas de su gran día en Instagram, incluidas algunas de Jenner en el diseño que dejaba al descubierto bastante de su cuerpo, lo que provocó una reacción adversa de parte de algunos comentaristas. "Atuendo inapropiado en una boda @kendalljenner, me da vergüenza", comentó una persona, y agregó "#cringe". "Tan irrespetuoso usar esto. En cada foto la ves a ella, no a la novia", escribió otro, mientras que un tercero agregó: "Cómo eclipsar a la novia 101". Después de que Pérez intervino, diciendo que pensaba que Jenner se veía "impresionante" y que "amaba" la apariencia, la modelo respondió: "@laurenperez obvi también pedí tu aprobación por adelantado". Kendall Jenner INSTAGRAM Kendall Jenner INSTAGRAM | Credit: Kendall Jenner INSTAGRAM Si bien Kendall optó por una ruta poco convencional con su atuendo de dama de honor, la novia mantuvo su look en plan tradicional, con un vestido sin tirantes de Vera Wang para su ceremonia judía en Miami, y se cambió a un vestido de Vivienne Westwood y Nike Air Force 1 personalizados para la recepción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

