Kendall Jenner deja poco a la imaginación con el vestido negro que lució en la boda de su amiga Lauren Perez Kendall Jenner y sus famosas amigas Hailey Bieber y Bella Hadid posaron para algunas selfies en el espejo durante la especial ocasión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kendall Jenner Kendall Jenner | Credit: Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic ¡Kendall Jenner celebró la boda a su mejor amiga Lauren Perez! El jueves, la coprotagonista de Keeping Up with the Kardashians, de 26 años, asistió a la boda de Pérez. En una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, Jenner mostró su look para la ocasión especial. El atuendo elegido fue un revelador vestido negro con aberturas de tela que cubrían secciones de su abdomen y pecho. Las hendiduras se estrechaban en el medio, creando un efecto triangular. Kendall Jenner INSTAGRAM Kendall Jenner INSTAGRAM | Credit: Kendall Jenner INSTAGRAM Jenner también reclutó a algunos de sus amigos famosos para incluirles en sus publicaciones, incluidas Bella Hadid y Hailey Bieber. Kendall Jenner INSTAGRAM Kendall Jenner INSTAGRAM | Credit: Kendall Jenner INSTAGRAM Con más de una década de experiencia en el modelaje, Jenner recientemente sacó su carrera de moda fuera de la pasarela como directora creativa del portal en línea de moda de lujo, FWRD. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Crecí amando la moda y he sido increíblemente afortunada de trabajar con algunas de las personas más brillantes en este negocio. Como Directora Creativa de FWRD, estoy emocionada de ayudar a seleccionar la oferta del sitio con diseñadores y marcas emergentes", dijo Jenner en un comunicado de prensa.

