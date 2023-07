Kendall Jenner, nueva embajadora de L'Oréal Paris La modelo se une así a Eva Longoria o Camila Cabello en este rol y protagonizará la campaña de otoño de la firma cosmética, que debutará en septiembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La modelo Kendall Jenner no deja de conquistar nuevas metas. Ahora, la también empresaria de tequila puede escribir en su resumé que funge como embajadora global de la firma L'Oréal Paris. Un honor que comparte con otras estrellas como Eva Longoria, Camila Cabello, Viola Davis, Jane Fonda o Andie MacDowell. Icono de las redes sociales, Jenner será la protagonista de la campaña de maquillaje que debutará en septiembre de este año, aunque ya hemos podido ver imágenes de la estrella de telerrealidad luciendo algunos cosméticos de la marca en su piel. Kendall Jenner embajadora de L'Oréal Paris Credit: Cortesía L'Oréal Paris "Me siento honrada de ser parte de una nueva hermandad de mujer fuertes, poderosas y ser capaz de decir las icónicas palabras 'porque yo lo valgo'", expresó la modelo sobre esta asociación. "Unirme a la familia de L'Oréal Paris y tener la oportunidad de encarnar todo lo que la marca defiende, se siente como un auténtico momento de realización". De la mano de Mary Phillips, maquillista de celebridades favorita de luminarias como Jennifer López, Hailey Bieber o la propia Jenner, famosa por su estilo natural y su maestría con el contorno del rostro, hemos podido ver más instantáneas de la maniquí, con sus cejas tupidas, rostro impecable, mirada intensa y labios destacados. Por su parte la marca de cosméticos enumeró las razones por las que habían elegido a la mediática modelo, quien acumula más de 350 millones de seguidores en redes sociales. "Estamos honrados de anunciar nuestra colaboración con una de las mujeres más poderosas del mundo", anunció Delphine Viguier-Hovasse, presidente global de L'Oréal Paris un comunicado. "Es una prioridad en nuestra misión empoderar a todas las mujeres, de todos lados. Ella representa todo lo que la Generación Z defiende, ser dueña de su imagen, crecer orgullosa de su valor, e inspirar a otros a hacer lo mismo". Kendall Jenner embajadora de L'Oréal Paris Credit: Cortesía L'Oréal Paris SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jenner, quien se rumorea mantiene un romance con Bad Bunny, también compartió algunos de sus productos de maquillaje de L'Oréal Paris favoritos como el rímel Original Telescopic Mascara, la base cremosa Infallible Fresh Wear Foundation o el labial líquido Infallible Matte Resistance.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kendall Jenner, nueva embajadora de L'Oréal Paris

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.