Kendall Jenner desata la polémica con uno de sus looks más reveladores: "¿por qué necesita tanta atención?" La modelo nos tiene acostumbrados a verle prácticamente desnuda, pero su último look no ha convencido a sus seguidores que ahora la tachan de ordinaria. Kendall Jenner vuelve a estar en el ojo del huracán por uno de sus últimos looks. Aunque ya nos habíamos acostumbrado a ver a la modelo de 27 años presumir sus senos con sensuales tops transparentes, como los que ha llevado en varias citas con Bad Bunny, parece que la estrella de telerrealidad ha acabado con la tolerancia de sus seguidores. Mientras disfrutaba a bordo de un yate en Francia, Jenner compartió unas imágenes ataviada con un minivestido negro con el cuerpo totalmente transparente y dos apliques florales rojos estratégicamente colocados, tapando sus pechos de la firma David Koma, disponible por $1515. Completó su look con un pañuelo rojo y unos tacones destalonados Bottega Venetta. Kendall Jenner criticada vestido pezones Credit: Instagram Sin embargo, sus admiradores parecen estar hartos de las arriesgadas elecciones de la también empresaria y así se lo han hecho saber. "¿Por qué estas chicas necesitan tanta atención?", "Ni clase ni decorum" o "¿En qué mundo piensa la gente que esto queda bien?" son algunos de los comentarios que hemos podido leer en las redes sociales. Kendall Jenner criticada vestido pezones Credit: Instagram "Ridícula" o "sedienta" son otros adjetivos que ha recibido la protagonista de The Kardashians, de quien han llegado a decir que "el dinero no puede comprar la clase". Kendall no es tímida a la hora de mostrar su cuerpo. En la reciente gala del Met lució un enterizo que dejaba al aire sus nalgas, para el afterparty también dejó a la vista sus senos y para asistir a una fiesta optó por un vestido semitransparente azul real. También comparte a menudo instantáneas junto a la piscina portando diminutos bikinis. Sin embargo, no todo han sido críticas para la empresaria de tequila, también ha recibido apoyo de algunos fanáticos. No sabemos qué pensará Bad Bunny, su supuesto enamorado, con quien hace poco le vimos combinar look a pie de pista en un partido de los Lakers, y a él en Montecarlo con una camisa -también transparente - que bien podría haber salido del clóset de Jenner.

