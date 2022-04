¡Wow! Tienes que ver cómo realmente lucen los labios de Kendall Jenner La modelo se fue a disfrutar del festival de Coachella y los paparazzi pusieron al descubierto su secreto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que muchas mujeres, incluyendo celebridades, recurren a doctores que las ayuden a mejorar su apariencia. Algunas recurren al bisturí para obtener una mejor figura o para cambiar la forma de su nariz, mientras que otras solo se atreven a usar Botox o rellenos para mantener la frescura y la juventud en su rostro. Si bien algunas famosas mantienen en secreto lo que se hacen, otras no tienen reparos en compartirlo con sus seguidores. Las reinas de los retoques son las hermanas Kardashian/Jenner y si bien la mayoría de ellas ocultan los procedimientos que se han realizado, Kim ha confesado que usa Botox y a Kylie le quedó más que confesar que se inyecta los labios. Eso sí, una que al parecer no se ha hecho nada o que por lo menos no ha abusado de los rellenos, es Kendall, quien en varias ocasiones ha sido acusado de rellenarse los labios. La realidad es que en la mayoría de las fotos que publica en su Instagram tiene un filtro que hace que sus labios se vean más voluptuosos. Además, la joven recurre a un truco de maquillaje infalible el cual la ha ayudado a lucir labios carnosos sin necesidad de recurrir a rellenos. Jenner utiliza un lápiz un poco más oscuro que su tono de piel para delinear sus labios muy por fuera de su línea natural algo que quedó completamente al descubierto durante su paso por Coachella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kendall Jenner Kendall Jenner | Credit: Mega/The Grosby Group Kendall Jenner labios Credit: Instagram/Kendall Jenner Para su aparición en uno de los eventos en torno a dicho festival, la modelo eligió un look casual de pantalón caqui y top blanco, el cual complementó con dos divertidas trenzas en su cabello. Fue ahí en dónde fue fotografiada muy de cerca y quedó al descubierto su truco. De hecho, en las imágenes sus labios se ven superdelgados y se nota muchísimo el delineado. Lo cierto es que muchas optamos por trucos de maquillaje para mejorar algo en nuestro rostro y al final, esta es una excelente alternativa para las chicas que no quieren acudir al bisturí o ponerse rellenos.

