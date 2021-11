Kendall Jenner está de cumpleaños, ¡mira cómo ha evolucionado su estilo! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Evolución estilo Kendall Jenner Credit: Getty Images La modelo y empresaria Kendall Jenner acaba de cumplir 26 años. Con amplia experiencia posando ante las cámaras desde pequeña, gracias a su mediática familia, la hija mayor de Caitlyn y Kris Jenner ha cambiado mucho desde sus primeras apariciones en la alfombra. Empezar galería 1998 Evolución estilo Kendall Jenner Credit: Ron Galella Ltd./ on Galella Collection Con solo tres añitos, poco podría imaginar que llegaría a ser una supermodelo codeándose con los mejores diseñadores cuando posó con sus papás en este clásico vestido azul y adorables zapatitos rosas. 1 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio 2003 Evolución estilo Kendall Jenner Credit: Cesare Bonazza/ WireImage ¡Familia combinada! Para celebrar el 4 de julio nada mejor que atuendos en los colores más adecuados para la festiva fecha: blanco, rojo y azul, a juego con sus padres y con su hermanita. 2 de 16 Ver Todo 2004 Evolución estilo Kendall Jenner Credit: Lee Celano/ WireImage A conjunto con su hermana Kylie, para asistir al estreno de una película, la pequeña destacó con una colorida minifalda y chaqueta de cuero. 3 de 16 Ver Todo Anuncio 2007 Evolución estilo Kendall Jenner Credit: Jeff Vespa/ WireImage Posando con su hermana Kylie en la fiesta del visionado de Keeping Up With The Kardashians, presumió este diseño de estampado de leopardo. 4 de 16 Ver Todo 2009 Evolución estilo Kendall Jenner Credit: Toby Canham/ Getty Images En una fiesta que celebraba a su amiga Selena Gómez, la vimos con un vestido bicolor de top blanco y falda negra con vuelo combinado con botines de tacón. 5 de 16 Ver Todo 2012 Evolución estilo Kendall Jenner Credit: Don Arnold/ Getty Images Con 17 años y evolucionando hacia un estilo de ropa más adulto, asistió a la presentación de un libro ataviada con un ajustado vestido amarillo estilo bandage y tacones dorados. 6 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2013 Evolución estilo Kendall Jenner Credit: Frazer Harrison/ AMA2013 FilmMagic Con un estilo mucho más arriesgado, sorprendió en los American Music Awards con este conjunto blanco con aberturas y un llamativo collar plateado. 7 de 16 Ver Todo 2014 Evolución estilo Kendall Jenner Credit: George Pimentel/ WireImage Aún con cara de niña la vimos lucir este vestidazo de manga larga, con pedrería y grandes aberturas en la falda, obra de Fausto Puglisi, en los MuchMusic Video Awards, donde fungió como prsentadora. 8 de 16 Ver Todo 2015 Evolución estilo Kendall Jenner Credit: Larry Busacca/ BMA2015/ Getty Images En los premios Billboard de 2015, año en el que se estrenó como ángel de Victoria's Secret, la también empresaria posó con este conjunto de Balmain de altísimas botas y chaqueta enjoyada. 9 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2016 Evolución estilo Kendall Jenner Credit: Anthony Harvey/ FilmMagic Para recorrer la alfombra roja del festival de cine de Cannes, eligió este impresionante diseño de tul transparente con bordados que imitan serpientes entrelazadas en terciopelo negro y lúrex dorado de Cavalli Couture con pendientes de Chopard. 10 de 16 Ver Todo 2017 Evolución estilo Kendall Jenner Credit: Dominique Charriau/ WireImage En otra de sus visitas a la alfombra roja del festival de Cannes presumió piernas con este modelo de Giambatista Valli, corto por delante, con cola, escote asimétrico y una sola y abullonada manga, en un ligero tejido estampado. 11 de 16 Ver Todo 2018 Evolución estilo Kendall Jenner Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic También es Giambattista Valli quien firma este minivestido negro con voluminosos volantes en las mangas que la socialité utilizó en una fiesta después de los Oscar. 12 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2019 Evolución estilo Kendall Jenner Credit: Alberto E. Rodríguez/ Getty Images Dijo presente en los Emmys con un original diseño con cuerpo de látex de cuello alto y manga larga, y vestido de escote corazón y corte sirena con estampado floral de Richard Quinn. 13 de 16 Ver Todo 2020 Evolución estilo Kendall Jenner Credit: Neil Mockford/ Ricky Virgil M/ GC Images Con este conjunto de pantalón y top en verde neón con brillos de Saks Potts y zapatos joya de Amina Muaddi, la modelo no pasó desapercibida. 14 de 16 Ver Todo 2021 Evolución estilo Kendall Jenner Credit: John Shearer/ WireImage En la última gala del Met, celebrada en septiembre, deslumbró con este vestido de Givenchy, una versión-homenaje sexy del que lució Audrey Hepburn en My first lady. 15 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Evolución estilo Kendall Jenner Credit: Jeff Vespa/ WireImage 16 de 16 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

