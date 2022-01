Kendall Jenner enciende las redes con un diminuto bikini y botas de piel en la nieve La modelo, empresaria e influencer publicó una serie de imágenes de sí misma con un mini bikini, botas de nieve afelpadas y lentes de sol durante un viaje de esquí en Aspen, Colorado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir KENDALL JENNER INSTAGRAM KENDALL JENNER INSTAGRAM | Credit: KENDALL JENNER INSTAGRAM Kendall Jenner jamás dejará que un poco de nieve se interponga en su estilo. La modelo, de 26 años, publicó una serie de fotos en Instagram el jueves en las que lleva un bikini negro, botas afelpadas por encima de la rodilla y gafas de sol. ¿El texto que acompaña las imágenes?: "Wim Hof ​​dijo baños de hielo". Kendall Jenner INSTAGRAM Kendall Jenner INSTAGRAM | Credit: Kendall Jenner INSTAGRAM El método Wim Hof ​​favorece la exposición gradual al frío finalizando las duchas diarias con agua fría. Siguiendo la práctica durante varias semanas, la mayoría de las personas pueden soportar el frío durante períodos más prolongados de tiempo. Obviamente, el atuendo de día nevado de Kendall no pasó inadvertido. Jonathan Cheban, quien cambió legalmente su nombre a Foodgod, escribió en los comentarios: "¡¡FOTOS DEL AÑO!!" Kendall Jenner INSTAGRAM Kendall Jenner INSTAGRAM | Credit: Kendall Jenner INSTAGRAM El miércoles, Jenner mostró sus habilidades con el snowboard al publicar videos en las redes sociales de sí misma bajando una montaña a gran velocidad y dando saltos. En la misma publicación, también compartió una imagen de sí misma arrodillada en la nieve con una chaqueta acolchada plateada metalizada y pantalones de esquí negros. Completó el look con su casco, gafas y snowboard. Su publicación anterior llamó la atención del snowboarder olímpico Shaun White, quien comentó: "🔥🔥👏", mientras que la amiga de Jenner, Gigi Hadid, también compartió una serie de emojis, "‼️‼️‼️❤️‍🔥". La estilista de celebridades Jen Atkin escribió en la sección de comentarios: "Así es como es tener un linaje olímpico hmmmmm", refiriéndose a la experiencia de su padre Caitlyn Jenner como atleta olímpico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A principios de este mes, Jenner celebró el Año Nuevo con su novio Devin Booker con otra escapada, que documentó con un carrusel de imágenes de Instagram que incluía una selfie de ella acurrucada con la estrella de la NBA.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kendall Jenner enciende las redes con un diminuto bikini y botas de piel en la nieve

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.