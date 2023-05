¡Kendall Jenner y Bad Bunny ya hasta combinan accesorios! La pareja se dejó ver de lo más conjuntada y coordinada en su estilismo en un partido de baloncesto de Los Angeles Lakers. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kendall Jenner y Bad Bunny siguen disfrutando de las mieles del amor. Ya son varias las citas de los tortolitos, cada vez más unidos. La parejita ha sido vista, una vez más, de lo más feliz y contenta disfrutando de un partido de baloncesto de Los Angeles Lakers. Ya no se esconden. Todo lo contrario. Desde la primera fila, se dedicaron sonrisas y miradas de lo más cómplices que demuestran que lo suyo progresa adecuadamente. Además de la química que mostraron frente a todos y su gusto por este deporte y equipo, ambos compartieron otra cosa: ¡accesorios de moda! Kendall Jenner y Bad Bunny Kendall Jenner y Bad Bunny | Credit: (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images) Así es, la modelo y el reguetonero llamaron especialmente la atención por llegar de lo más conjuntados y coordinados en términos de accesorios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que los dos eligieron unas botas muy particulares, ambas con el estampado de animal print. Eso sí, variaron en color y en altura. Kendall Jenner y Bad Bunny Kendall y Bad Bunny de lo más cómplices y conjuntados | Credit: (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images) ¿Lo hicieron a propósito o es que comparten gustos parecidos? Sea como fuere, lo que es un hecho probado es que cada vez están más encantados con su romance.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Kendall Jenner y Bad Bunny ya hasta combinan accesorios!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.