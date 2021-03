Close

El "Ken humano" se opera una parte del cuerpo que nunca había modificado en su intervención número 1,000 Justin Jedlica, conocido como el "Ken humano", alcanza las 1,000 operaciones de cirugía estética en las que ha gastado $985,000 para modificar su cuerpo. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todos conocemos al muñeco Ken, el eterno novio de Barbie, que recientemente ha cumplido 60 años pero ¿se imaginan cómo sería si se transformara en una persona real? El estadounidense Justin Jedlica es uno de los hombres que se ha ganado el apodo de "Ken humano", tras someterse a múltiples operaciones de cirugía estética para modificar su cuerpo, tratando de alcanzar lo que para él es la perfección. El rostro al completo: pómulos, nariz, labios, mentón… el pectoral, los brazos, el abdomen… casi todas las partes de su cuerpo se han visto sometidas a modificaciones a golpe de bisturí. La última de las partes de su cuerpo en pasar por el quirófano han sido ¡sus piernas! La que ha sido su operación número 1,000 ha consistido en introducir ocho implantes, cuatro en cada pierna, para modelar el aspecto de sus muslos y pantorrillas. Y le han convertido en la primera persona en el mundo en recibir tantos implantes estéticos en la misma operación. Image zoom Credit: Jard Jedlica "Hace 10 años tuve la idea de hacerme un aumento de piernas. Ha sido muy emocionante porque nunca antes nadie lo había hecho", comentó Jedlica a Hooked on the look, del canal Truly Show, que realizó un reportaje de la intervención y del proceso de recuperación. "Quedaré en los libros de la cirugía estética". El experto en cirugía estética ha reconocido que con esta última intervención, lleva invertidos en modificar su cuerpo nada más y nada menos que $985,000. En el reportaje, el cirujano Barry Epley de Indiana, encargado de la operación, le hace saber a Jedlica que con los nuevos implantes ya son 23 los que alberga, lo que supone que el 15% de su cuerpo no es real. "Hay gente que se ha operado los muslos, los gemelos… pero ponerlos todos a la vez en una cirugía es la primera vez que se hace", comentó el doctor Epley al show. "Tengo un poco de miedo porque nunca me he operado las piernas", dijo Jedlica, quien está más que acostumbrado a los procesos pre y post quirúrgicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Apoyado por su madre y por algunos amigos en esta transformación, el Ken humano recibió implantes personalizados en forma y volumen para su cuerpo. Incluso durante la operación, al ver lo exagerados que quedaban los músculos de los muslos en el cuerpo de Jedlica, uno de sus amigos más cercanos sugiera al cirujano reducir un poco el tamaño y modifican la pieza en el propio quirófano. Tras la operación y pasar una semana en silla de ruedas, comenzó el largo proceso de recuperación y después de seis meses, el show muestra el resultado final de tan tremenda modificación. "Sé que voy a seguir modificando mi cuerpo, sé que nunca voy a parar", afirmó Jedlica contento con el resultado final. Image zoom Credit: Truly Show Hijo de descendientes eslovacos, Jedlica creció como el mayor de cuatro hermanos en un hogar humilde y desde muy niño soñó con una vida de lujos y excentricidades propia de los millonarios que veía en la televisión. Su primera operación fue una rinoplastia para modificar su nariz, para la que tuvo que esperar a cumplir los 18 años de edad por no tener el apoyo de sus padres. Desde entonces, se ha operado prácticamente todo en literalmente mil intervenciones estéticas y no piensa dejar de hacerlo. "Continúo mi viaje de modificación. El proceso en sí mismo es catártico para mí", escribe en su página web. "Reestructurar los contornos de mi cara y mi cuerpo en un esfuerzo de personalizarme, persiste a la vez que crezco como individuo. Planeo mantener mi aspecto y continuar presentando la versión óptima de mi mismo".

