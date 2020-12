Close

Tienes que ver cómo la actriz Keke Palmer se tapa las manchas causadas por el acné La actriz se ha vuelto una experta en el arte del maquillaje Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son muchas las personas que día a día batallan en contra del acné, y muchas veces no logran resolver el problema. Y es que de este mal no se salva nadie, ni quisiera las famosas. En esa lista está la actriz Keke Palmer, quien por años ha luchado con esto sin saber exactamente lo que se lo causaba. Muchos quedamos boquiabiertos al ver las imágenes que Palmer publicó en su cuenta de Instagram, en las que muestra todos los estragos que ha causado el acné en su piel, los cuales son causados por el Síndrome de ovario poliquístico que padece. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tener esos brotes por tanto tiempo han dejado horribles secuelas en la piel de la actriz, por lo que su rutina de maquillaje es un poco más compleja que la de otras chicas. Eso sí, Palmer se ha vuelto una experta en el camuflaje o mejor dicho en el arte de cubrir cada mancha e imperfección y de eso nos dimos cuenta la actriz publicó un video en el que muestra paso a paso la manera en que se maquilla. La verdad es que el resultado nos dejó impresionadas. Lo primero que hace la actriz es aplicarse el mist hidratante de Caudalié y luego un poco de la crema Healing Ointment Advanced Therapy, Aquaphor, para crear una base que le proteja a piel. Luego procede a ponerse un corrector naranja encima de las manchas de acné. Este colore es ideal para cubrir las manchas más oscuras y permite que la base se vea mucho mejor. Luego se aplica un corrector que va más con el tono de su piel. En su caso usó el Radiant Creamy Concealer, de Nars. Luego de ese proceso, procede a ponerse la base Longwear Nourishing Waterproof Foundation, de MAC Pro. Image zoom Credit: Instagram/Keke Palmer Image zoom Para que todo se quede en su lugar, la actriz usa tres polvos, Dark Mineralizing Skin Finish Studio Fix, de MAC, Skin Absolute Power in Absolut Almonds, de Lancôme y el polvo de la marca Ben Nye. Image zoom Credit: Cortesía Healing Ointment Advanced Therapy, de Aquaphor. $5.89. target.com Image zoom Credit: Cortesía Studio Fix Conceal and Correct Palette, de MAC. $35. maccosmetics.com Image zoom Credit: Cortesía Radiant Creamy Concealer, de Nars Cosmetics. $30. sephora.com Image zoom Credit: Cortesía Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation, de MAC. $36. macys.com Image zoom Credit: Cortesía Clay Luxury Poweder, de Ben Nye. $14.99. amazon.com En su tutorial, Palmer especifica que este proceso no necesariamente va a ayudar a todas las chicas que tengan el mismo problema que ella y las invita a seguir haciendo lo que les ha funcionado. Funcione para todos o no, lo cierto es que la actriz hace un excelente trabajo cubriendo las manchas y los brotes. El resultado final es verdaderamente increíble. ¡Buen trabajo Keke!

