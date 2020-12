Close

No vas a creer lo que le está causando estos brotes de acné a la actriz Keke Palmer La actriz confesó que gracias a sus investigaciones pudo obtener un diagnóstico concreto Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son muchas las personas que día a día batallan en contra del acné, y muchas veces no logran resolver el problema. Y es que de este mal no se salva nadie, ni quisiera las famosas, quienes tienen todas las posibilidades para obtener los mejores tratamientos que existen en el mercado. Ese es el caso de la actriz Keke Palmer, quien por años ha luchado con este mal y fue recientemente cuando descubrió que realmente lo causaba. Muchos quedamos boquiabiertos al ver las imágenes que Palmer publicó en su cuenta de Instagram, en las que muestra todos los estragos que ha causado el acné en su piel. Pero sobretodo nos sorprendimos al saber la verdadera razón por la cual no ha podido solucionar su problema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Hola chicos, para muchos de ustedes esto puede ser demasiada información, pero para mí esta plataforma siempre ha sido usada para cosas más grandes que yo”, escribió la actriz, quien participó en la película Hustlers junto a Jennifer López y Cardi B, en el piel de un set de fotos que publicó. “Toda mi vida, el Síndrome de ovario poliquístico ha estado atacándome desde adentro hacia afuera y yo no tenía ni idea. Mi acné ha sido tan grave que mucha gente en mi industria me ha ofrecido dinero para que vaya a curarlo”. Image zoom Image zoom Credit: Instagram/Keke Palmer Image zoom Credit: Instagram/Keke Palmer Según su publicación, la joven de 27 años ha tratado de todo para curar el agresivo acné que ha padecido desde hace mucho tiempo, pero nada le ha funcionado. Por eso, después de acudir a varios médicos y hacerse muchos tratamientos, ella sabía que algo estaba mal, aún cuando ningún doctor la supo diagnosticar. Fue entonces cuando decidió averiguar más acerca de las causas del acné y qué otras enfermedades podrían estar ligadas a esto. Ahí descubrió que podría estar padeciendo algo más serio. Luego fue diagnosticada con el Síndrome de ovario poliquístico. Image zoom Credit: Jeff Kravitz/MTV VMAs 2020/Getty Images for MTV Image zoom Credit: Roy Rochlin/WireImage “Estoy posteando esto para decirles que está bien ayudarnos nosotros mismos. Yo sé que no soy yo y que mi cuerpo ha estado pidiendo ayuda. Yo no tengo un título de doctora, pero yo le llevé al doctor todo lo que había averiguado y eso ayudó a que me diagnosticaran bien”, escribió la también presentadora. “No estoy diciendo que crean en todo lo que dice Web MD, lo que estoy diciendo es que nadie puede ayudarnos de la manera en que nos podemos ayudar nosotros mismos”. Palmer explicó que esos fuertes brotes de acné son parte de los síntomas más leves de su condición y le pidió a sus fans que oren por ella. “Oren por mí en esta [nueva] jornada y yo oraré por ustedes”, escribió. “No me da miedo mostrarme al mundo y tú tampoco deberías tener [miedo]”.

