Kayne West le regala cinco de los bolsos más costosos a su novia, Julia Fox Celebró el cumpleaños de la actriz con un regalo extravagante para ella y sus amigas ¿sabes cuál es? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de robar miradas en Paris fashion week, ¡Julia Fox y Kanye West siguen siendo una de las parejas de Hollywood más comentadas del momento! Esta semana, la pareja celebró el cumpleaños de Fox a lo grande en Nueva York, reuniendo a un grupo de amigos en Lucien, uno de los restaurantes más populares de la cuidad. Kanye tomó la oportunidad para hacerle un regalo divino a su media naranja y a sus mejores amigas. Se trata de cinco bolsos Birkin, el modelo clásico de la marca francesa, Hermès, confirmado por Page Six. La prenda cuenta entre las favoritas de muchas celebridades, entre ellas la ex de Kanye, Kim Kardashian, pero su costo es entre los más prohibitivos del mundo de los bolsos de diseño. El modelo más básico de estas carteras de cuero cuesta al menos $10,000 y hay muchos más extravagantes con precios más altos todavía. Además, su demanda es tan grande que casi ninguna tienda de Hermès los tiene disponible al momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El modelo Birkin se lanzó hace ya 33 años. Todo comenzó cuando el presidente de Hermès, Jean-Louis Dumas, coincidió con la modelo y actriz Jane Birkin en un vuelo de París a Londres. Notó que ella se quejó de que sus bolsos nunca tenían suficientes bolsillos ni espacio para organizar sus cosas. Él prometió fabricar el bolso perfecto y el resto es historia.

