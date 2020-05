Katy Perry revela el vestido con el que habría presumido su embarazo en la gala del MET La cantante ha compartido una foto del modelo de Jean Paul Gaultier que habría lucido en el evento de moda más importante del año. By Irene San Segundo Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde 1995 el primer lunes de mayo todas las miradas estaban puestas en la anticipadísima gala del MET, también conocida como los oscars del mundo de la moda o la fiesta del año. Desde las Kardashian-Jenner, top models del momento, cantantes y socialités, esa noche las famosas tiran la casa por la ventana y se atreven con modelos y estilos que hacen correr ríos de tinta durante meses. Lamentablemente este año debido a la crisis del coronavirus no ha podido celebrarse el evento para el que muchas ya tenían look elegido. Una de ellas era Katy Perry, que ha compartido una foto en su cuenta de Instagram en la que se puede ver el diseño de Jean Paul Gaultier con el que habría presumido su barriguita de embarazada. Muy ajustado a la temática de la fiesta de este año que era "Sobre el tiempo: la moda y su permanencia", el look de la cantante de Fireworks se inspira en los míticos corsés que Gaultier diseñó para Madonna durante su gira Blond Ambition Tour en 1990. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Gie Knaeps/Getty Images Este corsé con conos y cinturón con el que la reina del pop batió todos los récords e hizo historia es posiblemente uno de los looks más icónicos de la historia de la moda y sin duda el más reconocible de Jean Paul Gaultier. "Ella sabía lo que quería", ecplicaba el diseñador francés sobre el diseño en una entrevista para la revista Vogue. "Un traje sastre de rayas y corsés femeninos. A Madonna le gusta mi ropa porque combina lo masculino y lo femenino". Image zoom Originalmente este diseño en color marrón con el que iba a cubrir su barriguita Katy Perry, se estrenó en la pasarela de Jean Paul Gaultier en 2009, sobre la pancita de la modelo británica Jourdan Dunn que por aquel entonces estaba embarazada de su primer hijo.

